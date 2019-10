Insula plina de benzi elastice. Povestea trista din spatele acestora

Ziare.

Mai mult, niciun om nu poate ajunge pe insula fara un permis special.Nu a durat insa mult ca sa iasa la iveala de ce pasarile culegeau aceste benzi elastice (cum sunt cele folosite pentru bani) de la mari distante. Pasarile pur si simplu le confundau cu ramele, arata IFL Science In doar o ora au fost colectate mii de benzi elastice, de teama ca acestea ar putea pune in pericol puii, insula fiind un refugiu al inaripatelor, mai cu seama pescarusi.Desi galagiosi si huliti de multi, pescarusii sunt in declin in Marea Britanie, asa ca aceasta colonie este protejata.Plasticul este o problema care afecteaza orice forma de mediu, acesta gasindu-se nu doar in interiorul pestilor, ci chiar in ouale pasarilor marine, in zona arctica, in cuiburile lebedelor si, din pacate, lista e interminabila.A.P.