Locuitorii din zona de nord a Capitalei, dar si cei din Sectorul 6 reclama ca aerul este irespirabil

"Afara este un iad de gudroane arse", "Tocmai m-am trezit brusc in miros de cauciuc ars", anunta pe Facebook locuitorii din zona.De asemenea, pe site-ul Garzii de Mediu, sunt zeci de reclamatii referitoare la poluarea aerului, atat de la persoane din zona de nord a Capitalei si din judetul Ilfov, dar si de la cei care locuiesc in Sectorul 6, precum si in Sectorul 4."Buna dimineata, am deschis sa aerisesc casa acum 5 minute. Nu poti respira deloc", scrie un barbat din zona Odai."Locuiesc pe Bd. Iuliu Maniu nr 18 si in aceasta dimineata m-am trezit din somn din cauza mirosului pregnant de ars, crezand ca am o problema in apartament sau bloc, dar mirosul venea de afara", afirma un altul."Locuiesc in Corbeanca. De cateva zile dimineata la orele 6-8 aerul este respirabil aici. Este un fum toxic (miros de ars deseuri) care intra pana in case","Miroase puternic a fum in Baneasa Sisesti. Fumul este atat de puternic incat a intrat si in casa desi geamurile sunt inchise. Faceti ceva!","Va informez cu privire la un miros foarte puternic de plastic ars pe care l-am sesizat incepand cu ora 7am in aceasta dimineata - zona Regie sSector 6","Buna dimineata, in dimineata zilei de 08.04.2020 aerul este irespirabil in zona bulevardului Al. Obregia din cartierul Berceni din Sectorul 4, Bucuresti. Mirosul puternic de deseuri arse, in special de plastic","Nu cred ca sunt prima care ridica sesizare referitoare la mirosul insuportabil de fum din aceasta dimineata in aproape tot Bucurestiul" - sunt mesajele postate pe site-ul Garzii de Mediu Bucuresti.In urma cu o zi, ca urmare a sesizarilor celor care locuiesc in zona comunelor Mogosoaia, Corbeanca, Peris cu privire la poluarea aerului, comisari ai Garzii Nationale de Mediu din cadrul Ilfov au facut verificari, stabilind ca poluarea a fost produsa de un incendiu de vegetatie spontana uscata , care ardea mocnit, cu degajare de fum, fara flacara, pe o suprafata de aproximatov 30.000 de metri patrati, pe teren aflandu-se batalurile fostei ferme de porci.Si in luna martie au fost probleme grave cu poluarea in Bucuresti.