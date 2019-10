MaiMultVerde a lansat la apa Waste Shark - drona care colecteaza deseurile din plastic (Video)

Ziare.

com

Dispozitivul este de productie olandeza, a costat 21.800 de euro si este capabil ca colecteze de pe suprafata apelor 500 de kilograme de deseuri din plastic, intr-o singura zi. Autonomia dronei este de opt ore, la finalul acestui interval putand fi incarcata la priza.Evenimentul de prezentare a noului tip de drona a marcat si cinci luni de la demararea Programului "Cu Apele Curate"."Am invatat de-a lungul timpului ca printre aliatii pe care ni-i putem lua in aceasta lupta (de colectare a deseurilor din ape - n.red.) se afla si multe solutii tehnologice. Asa am descoperit Waste Shark si ne-am dat seama ca este foarte potrivit, pentru ca actiunile noastre de igienizare se intampla doar pe malurile apelor, din motive de siguranta. Am mai facut niste actiuni cu caiace, dar nu e foarte eficient.Cand am vazut ca exista o masinarie care poate colecta pana la 500 de kg de deseuri de pe apa, intr-o zi, am zis ca ne va ajuta, cu siguranta.Am achizitionat-o, astazi o testam, iar apoi va pleca in turneu in orasele implicate in proiectul "Cu Apele Curate" si de la anul am vrea sa mergem si pe afluentii Dunarii, pentru ca sunt foarte multe deseuri care vin pe acolo. Drona este achizitionata in cadrul proiectului "Cu Apele Curate", o vom folosi in acest proiect, dar suntem deschisi si la colaborari cu alte asociatii.Masinaria este de productie olandeza si a costat 21.800 de euro. Are o autonomie de opt ore, se incarca la priza si apoi poate fi refolosita. E o suma importanta, dar care se va amortiza intr-un timp destul de scurt, iar rezultatele vor fi pe masura investitiei.Cred ca in primavara anului urmator vom putea veni cu niste rezultate concrete, dupa implicarea dronei in actiunile de ecologizare a apelor", a declarat Marta Popescu, coordonator al proiectului "Cu Apele Curate".Conform rezultatelor inregistrate in programul "Cu Apele Curate", in perioada de vara a acestui an peste 450 de voluntari implicati au reusit sa adune din apele Dunarii 7,2 tone de deseuri, din care 6,5 tone au fost deseuri din plastic."Daca cifra vi se pare mare, ar trebui sa amintesc faptul ca zilnic Dunarea duce in mare 4,2 tone de deseuri. Deci cele 7,2 tone colectate in primele luni ale programului arata ca trebuie sa ne concentram foarte mult si pe actiuni de preventie.Pe parcursul ultimelor luni au fost organizate 10 actiuni de igienizare in orasele de pe Dunare unde dezvoltam proiectul. Cele 10 orase sunt: Drobeta Turnu Severin, Giurgiu, Cernavoda, Zimnicea, Turnu Magurele, Galati, Braila, Tulcea, Oltenita si Calarasi.Aici am organizat aceste activitati de igienizare cu ajutorul comunitatilor locale, pentru ca ne-am dorit foarte mult sa implicam oamenii de acolo in aceasta problema a poluarii cu plastic. Avem cate un organizator comunitar in fiecare dintre aceste zece orase.Au participat, in total, 450 de voluntari si s-au strans, cum spuneam, 7,2 tone de deseuri", a spus Popescu.Proiectul "Cu Apele Curate" reprezinta un apel la implicare a locuitorilor oraselor riverane in combaterea si prevenirea poluarii cu plastic a apelor Dunarii, initiat impreuna cu Lidl Romania si implementat in parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Participare Publica (CeRe), One World Romania la Scoala si Asociatia pentru Relatii Comunitare (ARC).Startul initiativei s-a dat in Delta Dunarii, la Sfantu Gheorghe, unde 100 de voluntari au colectat 5 tone de plastic, si continua cu actiuni de igienizare a malurilor Dunarii in alte zece dintre orasele riverane.In perioada iulie-septembrie s-a desfasurat etapa de identificare si implementare a solutiilor de prevenire a poluarii cu plastic a apelor fluviului: dezvoltarea infrastructurii de colectare, activitati educative, de informare si de organizare comunitara, adresate copiilor, tinerilor si adultilor, in toate orasele mentionate.Programul se subscrie campaniei Beat Plastic Pollution lansate de UN Environment de Ziua Internationala a Mediului in anul 2018, Agendei Europene 2030 si Obiectivelor de Dezvoltare Sustenabila promovate de Organizatia Natiunilor Unite (ONU).