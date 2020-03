Medic toxicolog: Orice forma de poluare e resimtita exagerat de fumatori. Cine alearga in zone poluate risca boli cronice

Ziare.

Potrivit acestuia, poluarea are un efect devastator asupra organismului fumatorilor."Asocierea dintre fumat si poluare reprezinta maximul care poate sa streseze aparatul respirator. Daca vom fuma, nu facem decat sa perturbam toate mecanismele de aparare ale aparatului respirator, astfel incat orice forma de poluare va fi resimtita in mod exagerat de catre organismul respectiv", a spus Radu Tincu, medic primar toxicolog la sectia de ATI-Toxicologie a Spitalului Floreasca.Persoanele care locuiesc in Capitala si in marile orase sunt expuse, zilnic, la cel putin sase substante toxice, printre care si plumbul si monoxidul de carbon, sustine Radu Tincu.Totodata, cei care alearga in zone poluate sunt expusi riscului crescut de boli cronice pulmonare."Dioxidul de sulf este un iritant puternic al cailor respiratorii. Este foarte interesant ca s-a dovedit ca el este mult mai bine absorbit atunci cand respiram pe gura. Ganditi-va la momentul cand facem jogging in Capitala, respiratia este preponderent bucala, pentru ca este un efort important si atunci folosesti ambele cai pentru a te oxigena", a spus acesta.Medicul a atras atentia ca persoanele care fac jogging intr-o zona poluata risca sa faca fibroza pulmonara."Ganditi-va la ce se intampla cu o persoana care alearga intr-o zona poluata, nu va face decat sa creasca foarte mult absorbtia de dioxid de sulf, care la nivel pulmonar este un inflamator foarte puternic, care se concretizeaza in fibroza pulmonara si toata patologia aceasta pulmonara cronica", a declarat Tincu.Specialistul in ATI-toxicologie a precizat si ce masuri ar trebui luate in Capitala pentru diminuarea poluarii."In primul rand, trebuie identificate zonele care produc poluare si le cunoastem cu totii. Astazi discutam de automobile, mai ales in agomerarile urbane. In momentul in care circulatia este intensa, automobilele aduc o cantitate mare de substante poluante, care antreneaza praful existent pe strazi.Este si managementul gunoiului menajer, o problema reala la nivelul intregii Europe, trebuie sa aplicam anumite masuri pentru a rezolva problema gunoiului menajer, gunoiul menajer este o sursa de poluare, urmeaza praful si toate zonele acestea de santiere", a spus Tincu.Medicul sustine ca Romania este cu mult in urma Marii Britanii, care a luat masuri drastice impotriva poluarii."Cel mai mare val de poluare a fost in Londra, in 1952. Suntem cu 68 de ani in urma Londrei, care a luat niste masuri drastice. Au inteles ca, daca nu vor face ceva cu poluarea, vor avea de suferit pe termen lung si vor muri oameni in continuare", a spus medicul.