Daca bucurestenii lasa masinile in parcare, respira aer de munte! - date de la Ministerul Mediului

"In fiecare zi, au existat unele perioade de crestere orara a particulelor PM10 si NO2, dimineata, orele 09:00-11:00, respectiv seara, orele 20:00-22:00, insa amplitudinea acestor cresteri a fost mult sub valorile obisnuite.Dupa evaluarea datelor, se reconfirma ipoteza conform careia principala sursa de poluare a aerului din aglomerarea Bucuresti este traficul rutier. Atunci cand traficul se reduce, indicii de calitate arata valori foarte bune", precizeaza ministerul intr-un comunicat de presa.Este data spre exemplu statia de la Cercul Militar, care a inregistrat luni valori similare cu ale statiilor amplasate in varf de munte."Astazi, de exemplu, la statia de la Cercul Militar, la ora 11:00, concentratia de PM10 era de 17,95 micrograme, apropiata de valorile inregistrate de statia de monitorizare de la Fundata, judetul Brasov, sau cea de la Semenic, judetul Caras-Severin, ambele amplasate in varf de munte.Spre comparatie, luni, 3 martie, la aceeasi statie si aceeasi ora, concentratiile au inregistrat 130,64 micrograme.Avem chiar si o premiera. Din analiza specialistilor, astfel de valori nu s-au inregistrat niciodata intr-o zi lucratoare de luni, de cand a fost pusa in functiune Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului", mai arata Ministerul Mediului.Sursa citata mai transmite ca rezultate bune au fost sustinute si de conditiile meteo, "favorabile dispersiei pe toata durata saptamanii trecute"."Pentru ceilalti poluanti (benzen, CO, SO2) nu sunt observatii importante de mentionat, valorile fiind constant mici pe intreaga perioada", conchide documentul.