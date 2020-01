Ministrul Mediului: Romania risca amenzi de pana la 400.000 de euro din cauza poluarii din Bucuresti

Ziare.

com

"Din pacate, in ultimii ani, poluarea aerului in Bucuresti a fost din ce in ce mai mare si mai alarmanta de la an la an. Desi aveam la Bucuresti un plan de masuri, el nu este implementat asa cum ar trebui.Daca ar fi implementat asa cum ar trebui, nu mai aveam atat de multe zile cu valori ridicate sau depasiri in fiecare an.Primaria Capitalei, avand in vedere ca este astazi in procedura de contencios cu Comisia Europeana si, din pacate, nu a reusit ani la rand sa convinga Comisia ca situatia se imbunatateste, suntem astazi in situatia in care doar asteptam verdictul.Nici macar nu au mai dat voie Romaniei sa se apere in fata Comisiei Europene, asteptam din moment in moment verdictul, care va insemna pentru Romania o amenda de intre 100.000 si 400.000 de euro pana vom reusi sa ajungem sa avem zile fara depasiri", a precizat Alexe, luni seara, la Digi24.El a subliniat ca, in prezent, Romania se afla, in relatia cu Comisia Europeana, in procedura de infringement pe cele trei orase, Bucuresti, Brasov si Iasi."Le-am anuntat institutional (administratiile celor trei orase - n.red.) ca le-am invitat pe data de 20 ianuarie la minister sa discutam despre ceea ce ar trebui sa faca, pentru ca Ministerul Mediului este cel care poarta corespondenta cu CE.Brasov, Iasi si Bucuresti, din pacate Bucuresti fiind in aceasta procedura de contencios", a spus Alexe.In opinia ministrului, "este alarmant sa avem atat de multe zile cu depasiri in Capitala"."Daca in 2013 discutam de 24 de zile cu depasiri la statia care monitorizeaza traficul la Cercul Militar, in 2018 am avut la aceeasi statie 70 de zile cu depasiri.Adica, bucurestenii, din cele 365 de zile ale unui an, intr-una din cinci zile respira aer poluat mai mult decat ar trebui. Una din cinci zile ale unui an sunt zile cu depasiri peste cat este in mod normal permis: 50 de micrograme si 20 de micrograme de PM10 sau PM2,5. (...) iar acest prag de alerta, o spune Organizatia Mondiala a Sanatatii, in Bucuresti a ajuns sa fie foarte mare pe parcursul unui intreg an", a adaugat ministrul Mediului.Intrebat despre modul in care s-ar putea iesi din aceasta situatie, el a subliniat ca administratiile publice locale ar trebui "sa-si faca treaba astfel incat sa ajungem in situatia in care si CE sa vada ca de la an numarul zilelor cu depasiri ridicate scade si nu creste"."Directia este una singura. Toate aceste planuri de masuri ar trebui implementate de catre administratiile publice locale, de catre PMB in Bucuresti, Brasov si Iasi sa-si faca treaba, astfel incat sa ajungem in situatia in care si Comisia sa vada ca de la an la numarul zilelor cu depasiri ridicate scade si nu creste", a mai spus seful de la Mediu.Legat de plangerea penala pregatita de primarul Capitalei, Gabriela Firea , impotriva ministrului Mediului pentru ca ar fi indus panica in randul populatiei prin afirmatia ca in Bucuresti "se respira otrava", Alexe considera ca aceasta "nici nu-i insanatoseste, nici nu-i protejeaza pe bucuresteni de aerul poluat din Capitala".