Ministrul Sanatatii: Nava de la Midia, un risc biologic. Sunt sute de tone de cadavre de oi in apa

Costache a declarat, in cadrul unei conferinte de presa organizate sambata la Iasi, ca situatia din Portul Midia este critica."Am avut nenumarate sedinte de guvern pe aceasta tema, situatia este complexa, critica si stiu ca ministrul de Interne cu toti ministrii de resort implicati lucreaza pentru gasirea unei solutii. Este un risc biologic (pe) care l-am semnalat de la inceput, ca este evident. Corpurile care sunt in putrefactie sub apa, in regim anaerob, sunt un risc biologic mare", a spus Victor Costache.Potrivit acestuia, la un moment dat, a existat si un blocaj la nivelul armatorului."In mometul de fata, cred ca e o chestiune ce tine mai mult de birocratie intre Ministerul Transporturilor si armator. Cred ca acea nava urma sa fie arestata, daca nu a fost deja si, apoi, nota de plata sa fie transmisa catre ei.Norocul nostru pe subiectul asta e ca conditiile meteo de afara nu au incurajat sa avem o catastrofa biologica mai mare decat este astazi... Acolo, cred ca au intrat pe subiectul asta si alte institutii ale statului, pentru ca inteleg ca au fost cu totul alte probleme...", a explicat, in aceeasi conferinta de presa, Costel Alexe, ministrul Mediului.Nava sub pavilion Palau, care avea la bord 14.600 de oi, s-a rasturnat in Portul Midia in 24 noiembrie. Autoritatile au reusit sa salveze doar 254 de animale.Administratia Porturilor Constanta a anuntat ca doua firme romanesti si trei straine s-au aratat interesate, pana acum, sa scoata epava cu oi din Portul Midia. Potrivit sursei citate, a fost finalizat caietul de sarcini si pana vinerea viitoare se va decide care firma se va ocupa de ranfluarea navei rasturnate.Reprezentantii Administratiei Porturilor sustin ca operatiunea este complexa, tinand cont ca vasul este plin cu lesuri de oi, care cantaresc aproximativ 635 de tone In ceea ce priveste cheltuielile pentru recuperarea navei, directorul Administratiei Portuare, Daniela Serban, a declarat, vineri, ca nu poate face o estimare a costurilor, fiind un caz in premiera, dar ca spera ca va reusi sa oblige asiguratorul armatorului navei sa suporte toate cheltuielile.