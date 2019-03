Nepasarea si ignoranta noastra ucid. Ce-au gasit oamenii de stiinta in corpul pasarilor marine

Ziare.

com

Dupa ce ajung in mediul inconjurator, baloanele sunt cele care ucid cele mai multe pasari marine, arata o cercetare realizata la Universitatea din Tazmania, Australia, citat de Live Science Dintr-un total de peste 1.700 de pasari marine care au murit, peste un sfert au fost ucise de plastic, arata studiul. In patru din 10 cazuri de vina a fost plasticul moale, cel mai adesea baloanele.Desi majoritatea deseurilor ingerate de pasari, pe care acestea le confunda cu hrana, sunt materiale plastice tari, acestea sunt mai putin letale decat plasticele moi, folosite in productia baloanelor, se mai arata in cercetare."Desi plasticele moi reprezentau doar 5% din deseurile ingerate, au fost responsabile pentru peste 40% din decese. Baloanele sau fragmentele de baloane au fost deseurile marine cu cea mai mare probabilitate de a cauza mortalitate" si chiar asta au si facut, a declarat Lauren Roman, autorul studiului publicat de jurnalul Scientific Reports.Moartea a survenit in urma blocajului tractului gastrointestinal, in urma infectiilor sau altor complicatii cauzate de obstructiile gastrointestinale, a mai spus cercetatorul.Circa 280.000 de tone de deseuri de plastic ajung in apa, iar jumatate din pasari le ingereaza zilnic. Pasarile marine sunt si mai expuse acestui risc, pentru ca ele le confunda cu calmarii, care fac parte din meniul lor.Vezi si Scoica din farfuria ta ar putea contine miliarde de bucati minuscule de plastic A.P.