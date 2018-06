O balena a murit dupa ce a inghitit 80 de pungi de plastic

Ziare.

Pungile de plastic, avand o greutate de aproximativ 8 kilograme, au facut imposibila hranirea mamiferului, potrivit biologilor marini."Daca ai 80 de pungi de plastic in stomac, mori", a declarat Thon Thamrongnawasawat, un expert in viata marina.Acest incident reprezinta un nou semnal de alarma in legatura cu efectele rezidurilor din plastic asupra vietii marine. Se crede ca sute de animale marine mor in fiecare an din cauza ingurgitarii de reziduuri din plastic.Totodata, ONU a declarat poluarea oceanelor cu materiale din plastic drept o "criza planetara".