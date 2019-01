O ora in metroul londonez, la fel de nociva ca o zi in trafic

Ziare.

In unele statii din sistemul de metrou din Londra,poluarea fiind mai accentuata in special in zona liniilor aflate la adancimile cele mai mari, a descoperit studiul comandat de transportul public in Londra (Transport for London), citat vineri de Thomson Reuters Foundation."Concentratiile masice de PM (particule in suspensie) de pe peroanele liniilor metroului londonez sunt in general mult mai ridicate in comparatie cu aerul ambiant", se arata in raport, cu referire la concentratia de microparticule nocive din aer.Aproape 9.500 de locuitori din Londra mor prematur in fiecare an ca urmare a unei expuneri pe termen lung la poluarea din atmosfera, a relevat un studiu publicat in 2015 de oameni de stiinta de la King's College London.Metroul londonez este cel mai vechi din lume, iar unele dintre cele 11 linii si 270 de statii ale sale dateaza din 1863 - una dintre cauzele probabile ale nivelului mare de poluare deoarece "tunelurile adanci si slab ventilate" constituie mare parte din acest sistem, mentioneaza raportul.Aerul atras in tuneluri se contamineaza cu particule rezultate din uzura componentelor retelei feroviare subterane, precum rotile sau franele.In statia aflata la adancimea cea mai mare, Hampstead, media concentratiilor de microparticule PM 2,5 - cele mai mici si totodata cele mai daunatoare, deoarece pot ajunge in fluxul sanguin - a ajuns la 492 de-a lungul unei perioade de zece zile in 2018. Prin comparatie, in zonele rurale din Scotia media PM este de 3, iar pe o sosea aglomerata din Londra cifra ajunge la 16.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) recomanda ca nivelurile sa nu depaseasca o medie zilnica de 25.Poluarea atmosferica la nivel global ucide anual circa sapte milioane de oameni, conform OMS.Expunerea pe termen lung poate afecta sistemul respirator si poate duce la boli cardiovasculare si cancer.Raportul, publicat miercuri, mentioneaza ca nu exista suficiente informatii pentru a evalua efectele expunerii calatorilor la poluarea din subteran, insa riscurile la adresa sanatatii nu pot fi excluse."Tinand cont ca exista o dovada solida ca atat expunerea pe termen scurt cat si cea pe termen lung la particule poluante din aer sunt daunatoare pentru sanatate, este posibil sa existe un risc pentru sanatate asociat expunerii la PM din metrou", se precizeaza in document.Totusi, calatoria cu metroul nu ar prezenta un risc grav, au mentionat autorii raportului.Directorul de operatiuni al Transport for London, Peter McNaught, a declarat ca aceasta companie este angajata in mentinerea celui mai curat aer posibil in metroul londonez. "Monitorizam indeaproape nivelurile de praf din reteaua de metrou si, prin intermediul unei game largi de masuri, asiguram un nivel al particulelor in limitele impuse de agentia Health & Safety Executive", a mentionat el intr-un comunicat.