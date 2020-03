O saptamana de la marea poluare: Ministerul a gasit probleme la CET-uri, dar n-are date, ca au disparut. De obicei de smog ne salveaza vantul

Au fost gasite nereguli la CET-uri dar continua razboiul declaratiilor politice

La conferinta s-au prezentat ministrul Mediului Costel Alexe, directorul general al Directiei Generale Evaluare Impact si Controlul Poluarii din Minister, Dorina Mocanu, comisarul general al Garzii Nationale de Mediu, Marioara Gatej si directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie, Elena Mateescu.Desi cetatenii asteptau sa afle ce au respirat, cine a poluat si ce sanctiuni au fost luate ca un astfel de episod ce le pune in pericol sanatatea sa nu se mai repete, oficialii au venit, in mare, cu acelasi discurs ca in urma cu o saptamana: a fost "un cumul de factori", reprezentat de arderile controlate si necontrolate, traficul rutier al celor care au revenit in Capitala dupa weekend si si-au dus copiii a doua zi la scoala si s-au dus la munca si ghinionul ca nu a batut vantul.In urma episodului grav de poluare, incepand cu 3 martie au fost demarate controale la toti operatorii economici care efectueaza diverse activitati de ardere in baza autorizatiilor de mediu, inclusiv la CET Grozavesti, pe care Gabriela Firea il numise ca posibili poluatori in acea noapte, pentru ca ar fi ars pacura.In urma controalelor la cele doua termocentrale au primit sanctiuni, pentru ca au fost gasite nereguli, insa nu exista posibilitatea de a stabili cu certitudine care e gradul de poluare pe care l-au emis in acel interval. In schimb, au continuat declaratiile politice intre Costel Alexe si Gabriela Firea."Au fost arderile care au avut loc necontrolat la marginea Bucurestiului si in Ilfov, incendiu Crevedia, traficul de duminica seara din Bucuresti si, mai ales, faptul ca in momentul de fata avem in fiecare zi arderi necontrolate pe dezpoitele de deseuri din jurul Bucurestiului. Este aceasta tema a CET-urilor, pe care o vom aborda, si peste toate lipsa de conditii favorabile dispersiei poluantilor. (...)Doamnei Firea, in ultima perioada, ii plac misterul si teoria conspiratiei. In ce priveste CET Grozavesti, a intrat in control pe 4 martie, a fost finalizat vineri pe 6 si comisarii au aplicat 100.000 de lei amenda, nu pentru faptul ca a folosit cantitate de pacura - nesemnificativ comparativ cu poluarea din Bucuresti -, ci pentru ca nu au notificat Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti privind folosirea pacurei in productia energiei si nu au repectat unele conditii din autorizatia de mediu. Au ars 261 de tone de pacura in cateva zile, sub 7% cat ar fi trebuit sa poata folosi. Nu acesta a fost principalul factor al poluarii Bucurestiului, dar este si el unul din acel cumul de factori", a spus ministrul Mediului, Costel Alexe.El a insistat ca daca ar fi fost implementate de catre Administratia Gabriela Firea masurile din Planul Integrat de Calitate a Aerului in Municipiul Bucuresti, acest cumul de factori n-ar mai fi avut acelasi impact. Alexe a plecat apoi din conferinta, lasandu-si colegii sa continue explicatiile.Marioara Gatej, sefa Garzii de Mediu, a detaliat care au fost problemele gasite la CET-uri."CET Sud a fost amendat cu 50.000 de lei, nerespectarea autorizatiei de mediu si nu a putut prezenta documente din care sa rezulte ca a asigurat mentenanta sistemelor de retinere poluanti si nu a efectuat acele masuratori paralele cel putin o data pe an pentru poluanti. O data pe an trebuie sa faca masuratori printr-un laborator acreditat si nu le-au facut.La CET Grozavesti amenda e de 100.000 de lei pentru ca au inceput utilizarea pacurii din 27 februarie. Pe noi ne-au notificat pe 4 martie. Intr-adevar, consumul a fost de 260,5 tone de pacura, problema mare e ca nu aveau voie sa utilizeze pacura decat in anumite conditii, respectiv cand presiunea gazului metan nu mai asigura functionarea corespunzatare a instalatiei, dar oricum, obligatoriu, cu notificarea ANP si a Garzii de Mediu.Tot la CET nu ni s-au putut prezenta documentele din care sa rezulte valorile concentratiilor orare pe poluanti. Am primit notificare ca nu se mai pot recupera datele dintr-un motiv tehnic, ca a fost o avarie in sistemul energetic national care a dus la arderea unitatii unde erau stocate datele", a spus Gatej.Directorul general al Directiei Generale Evaluare Impact si Controlul Poluarii din Ministerul Mediului Dorina Mocanu a luat prima cuvantul, aratand pe diverse grafice si harti cat de poluat a fost Bucurestiul. Intrebata direct insa ce au respirat cetatenii in acel interval, ea i-a trimis sa consulte datele de pe siteul calitateaer.ro."Trebuie sa fac precizarea ca PM 10 si PM 2,5 prin definitie sunt particule care impacteaza sanatatea populatiei. Agentia de Mediu face determinari de metale grele din aceste pulberi si le incarca pe calitateaer.ro", a spus ea.Ea a precizat ca s-a lucrat in principiu cu estimari, neavand date concrete, iar concluzia a fost ... cea de saptamana trecuta: "cumul de factori"."Putem sa evaluam si sa concluzionam ca exista un cumul de factori - procese de ardere controlata sau necontrolata, traficul rutier - va intrebati de ce se intampla duminica-luni? Ne gandim ca in acea perioada se intra in Bucuresti si se acumuleaza, in conditii defavorabile de dispersie, poluantii, urmand ca statiile sa inregistreze valori crescute.Daca discutam despre cantitatea de pacura utilizata de CET Grozavesti, noi am facut o estimare care ar fi contributia arderii in situatia cea mai defavorabila. Daca toata pacura ar fi fost arsa intr-o ora, avem o contributie de 3,4 tone/zi la NOx si 0,08 tone la PM10. Aceasta luati-o ca pe o estimare ca la acest moment acestea au fost datele furnizate de CET Grozavesti colegilor de la Garda de Mediu. (...)As vrea sa precizez asa, cum am spus de la inceput, acest episod de poluare a fost cauzat de un cumul de factori. Pe de-o parte traficul rutier, pe de alta parte toate activitatile economice, santierele in constructie, activitatile economice care functioneaza fara respectarea conditiilor de mediu din autorizatie, suprapuse peste o situatie meteo defavorabila dispersiei poluantilor", a lamurit si Dorina Mocanu.Despre conditiile meteo a vorbit si sefa ANM, care a spus ca acest fenomen care a facut ca circulatia aerului sa fie slaba se intalneste frecvent iarna."Intre 1 martie ora 20:00 si 2 martie ora 10:00, circulatia aerului a fost slaba, cu viteze de 7 km/h si, trecator, la periferie, de 18 km/h. S-au creat conditiile necesare pentru inversiune atmosferica. Acest fenomen e deosebit de frecvent iarna", a spus Elena Mateescu.Sefa Garzii de Mediu a spus ca in urma controalelor a fost descoperit si un cimitir de masini unde persoane de etnie rroma, dupa ce recuperazul fierul, dau foc periodic la ce nu le foloseste."In cadrul acestui control am mai identificat in Ilfov o zona destul de mare, in jur de 40 ha de teren acoperit cu depozitari necontrolate de deseuri/dezmembrari auto, inclsuiv cabluri, in comuna Vidra. Aceste deseuri sunt selectate intre ghilimele de populatia rroma din zona, se recupereaza elementele metalice si sunt incendiate periodic", a spus sefa Garzii de Mediu.Intrebata insa daca aceasta situatia a contribuit la episodul de poluare care face obiectul conferintei, ea a spus ca nu poate spune concret asta."Situatia de la Vidra a fost identificata in saptamana trecuta, urmare a poluarii inregistrate in 1-2 martie. Nu putem spune ca a existat si in noaptea respectiva, dar este o situatie frecventa, poate nu e in fiecare seara, poate este de 2-3 ori pe saptamana, dar e o situatie care se repeta si in mediul rural, in vecinatatile Bucurestiului, mai avem astfel de situatii", a spus ea.O jurnalista a vrut sa stie unde pot suna cetatenii ca sa semnaleze atunci cand vad, de exemplu, arderi necontrolate. Sefa Garzii de Mediu a dat niste numere de telefon, dar a precizat ca, pentru ca este o lipsa acuta de personal, nu se pot ocupa decat de situatiile "deosebite"."La nivelul Garzii Nationale de Mediu avem atat la Comisariatul General cat si la fiecare comisariat judetean o echipa de permanenta si cu un numar de telefon aferent. La Bucuresti, numarul echipei de permanenta e 0756.050.768. Avem si la Comisariatul General doua numere de telfon, pe ce inseamna departament de poluare si biodiversitate: 0748.184.820 si 0748.185.413.Noi spunem, referitor la aceste echipe de permanenta, fara a fugi de raspundere sau ca vrem sa nu ne facem treaba: aceste echipe si aceste numere au fost accesate prin 112, care ne-a solicitat in cazuri deosebite, pentru simplul motiv ca ele sunt destinate echipelor de interventie sa se deplaseze in situatii deosebite - incidente/accidente de mediu - dintr-un singur motiv: lipsa de personal.In Bucuresti avem 12 comisari. Ei nu acctioneaza decat in echipe de 2, cum prevede organizarea si functionarea noastra. La nivel national avem 500 de comisari", a spus Gatej.Intrebata de cati ar avea nevoie ca sa poata functiona normal, ea a spus ca "la nivelul problemelor care sunt, minim minimorum dublu ca numar de personal".Cat despre ce controale apuca sa faca cei 12 comisari, Gatej a aratat ca depinde de natura controlului: "Avem situatiii in care se pot face chiar si 2 controale intr-o zi, sau un control in 2-3 zile".Oficialii au fost intrebati si de ce autoritatile de mediu nu s-au autosesizat de duminica pana luni, avand in vedere ca nu era nevoie de studii si masuratori de specialitate, simtindu-se in miros ca ceva era in neregula."Asa este, incercam sa facem... echipamentele noastre... cu siguranta vom elabora.... este in curs de elaborare o procedura in acest sens", a incercat un raspuns directorul din Ministerul Mediului prezent la masa.Cat despre masurile care au fost luate ca astfel de episoade sa nu se mai intample, mai ales fara ca cineva sa poata fi tras la raspundere si prins in timp util ca gradul de poluare sa nu mai poata ajunge la acest nivel, oficialii de la Ministerul Mediului au spus ca operatorii au primit 3 luni sa puna in functiune echipamente care sa monitorizeze si sa transmita online in timp real emisiile inregistrate."Detaliez solicitarea ministrului catre APM-uri, unde se solicita ca toti operatorii sa aiba echipamente pentru monitorizarea emisiilor. Legislatia ii obliga sa le aiba, dar sa aiba si echipamente care monitorizeaza continuu si transmit online.Daca le-am fi avut de la toti operatorii am fi fost mai aproape de a spune contributia fiecaruia. Asa, noi am estimat din calcule si emisii. Asta e motivul pentru care toate autorizatiile integrate de mediu de la activitatile care au cel putin procese de ardere, depozitarea si incinerarea deseurilor, rafinarii, in momentul in care exista o crestere, nu neaparat sa fie depasita valoarea, dar sa putem sa avem o imagine completa", a mai spus Dorina Mocanu.