Parlamentul European a votat pentru interzicerea produselor din plastic de unica folosinta din 2021

Parlamentul a votat cu 560 de voturi pentru, 35 impotriva si 28 de abtineri acordul convenit cu ministrii UE, se arata intr-un comunicat al servicului de presa al PE.- Tacamuri din plastic de unica folosinta (furculite, cutite, linguri, betisoare)- Farfurii din plastic de unica folosinta- Paie din plastic- Betisoare de urechi din plastic- Betisoare din plastic pentru baloane- Produse si recipiente pentru alimente din material plastic oxodegradabil si recipiente pentru bauturi fabricate din polistiren expandatDe asemenea, statele membre vor trebui sa atinga unsi un, ce va creste pana la 30% in 2030.Mai mult, textul consolideaza principiul "poluatorul plateste", mai ales pentru tutun, prin introducerea raspunderii extinse a producatorilor. Acest concept se va aplica si in cazul echipamentelor de pescuit pentru a se asigura ca producatorii, nu pescarii, sunt cei care preiau costurile colectarii navoadelor pierdute in ape.Reglementarile prevad de asemeneaa filtrelor de tigari de plastic, precum si a paharelor de plastic sau a servetelelor umede.Raportorul Frederique Ries (ALDE, Belgia) a declarat: "Aceste reglementari vor reduce impactul negativ asupra mediului cu- costul estimat al poluarii cu plastic in Europa pana in 2030. Europa are acum un model legislativ ce trebuie aparat si promovat la nivel international, avand in vedere natura globala a problematicii poluarii marine cauzate de plastic. Acest lucru este esential pentru planeta".Potrivit Comisiei Europene, mai mult de. Produsele vizate de aceasta legislatie constituie 70% din totalul deseurilor marine.Din cauza vitezei lente de descompunere, plasticul se acumuleaza in mari, oceane si pe plajele din UE si din intreaga lume. Urme de plastic sunt gasite in organismele marine precum broaste testoase, foci, balene si pasari, dar si in peste si fructe de mare, de aici fiind prezente in lantul alimentar uman, se mai arata in comunicatul PE.