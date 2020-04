Planeta primeste o binemeritata pauza de la poluare, insa expertii se tem ca nu va avea efect pe termen lung

Ziare.

com

Caprele alearga pe strazile din Tara Galilor, iar aerul e mult mai respirabil in orasele din toata lumea, caci emisiile periculoase s-au redus drastic in ultima vreme, din Venetia pana in Los Angeles, noteaza Business Insider Insa acest castig al naturii reprezinta doar o parte a realitatii.Mastile chirurgicale si manusile plutesc in apele din Hong Kong, din cauza proastei gestionari a acestor deseuri, in timp ce decidentii au uitat pentru moment de politicile de protejare a mediului pentru ca se lupta cu criza cauzata de noul coronavirus. La noi, de exemplu, incendierarea unor materiale au sufocat locuitorii Bucurestiului.In aceste conditii, expertii se intreaba daca pauza de la poluare isi va pastra efectul pozitiv pe termen lung."Va fi doar un moment de respiro pentru natura, dupa care ne vom relua obiceiurile anterioare? Sau chiar vom face ceva si vom implementa schimbari structurale care sa ne indrepte cu adevarat catre telul nostru, al tuturor - anume emisii poluante zero?", se intreaba Simon Evans de la publicatia specializata pe probleme de mediu Carbon Brief.Impactul imediat e usor de observat. Oamenii au renuntat in mare parte la calatoriile zilnice cu masini, iar majoritatea avioanelor sunt consemnate la sol. Prin urmare, poluarea s-a redus. Dar odata cu ridicarea restrictiilor de deplasare si cu repornirea treptata a economiilor, acest lucru s-ar putea schimba."Vom investi intr-un final in sursele de energie verde sau acest moment va fi inca o scuza pentru a evita acest lucru atat de necesar?", se intreaba Christopher Jones, director proiectului de cercetare CoolClimate Network din cadrul UC Berkeley's, care insista asupra faptului ca tine de noi, oamenii, daca vom renunta cat de cat la obiceiurile care nu fac bine planetei si dupa ce va trece pandemia.C.P.