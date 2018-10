Planeta si chiar noi suntem infestati cu plastic! La ce nivel inimaginabil s-a ajuns

Ziare.

Un studiu realizat pe oameni din opt tari - Italia, Japonia, Polonia, Olanda, Rusia, Marea Britanie, Finlanda si Austria - a aratat ca in mostrele de fecale ale tuturor subiectilor s-au gasit particule de plastic, asa zisul microplastic (fragmente care pot ajunge pana la marimea unui bob de orez), arata Science Alert Absolut toate mostrele studiate contineau particule de plastic, se arata intr-un raport publicat de jurnalul United European Gastroenterology. Si nu plastic de un singur tip, ci 9 tipuri de plastic.Industria producerii plasticului a atins proportii inimaginabile mai ales in ultimii 20 de ani - aproape jumatate din plasticul produs vreodata in intreaga lume a iesit pe portile unei fabrici in secolul XXI.Insa doar 20% din acest plastic este reciclat, iarDar cum ajunge acest plastic in organismul nostru? Prin animalele pe care le mancam, care, la randul lor, ingereaza microplastic. Acesta este peste tot, pe si in sol, in apa. Mai mult, analizele au aratat ca este prezent si in mancarea noastra (cumparata, ambalata), dar si in bauturi.Chiar si apa pe care o bem, cea de la robinet, contine asa ceva, arata New York Times . Un studiu a aratat ca 83% dintre mostrele de apa de la robinet din lume contineau microplastic. Cea mai mare rata de contaminare e in SUA - 94%.Si mai rau e ca inca nu stim cum ne afecteaza.A.P.