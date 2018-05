OMV Petrom a poluat Jiul cu titei, in urma unei avarii

Ziare.

Echipe ale Administratiei Bazinale de Apa (ABA) Jiu intervin, marti, pentru a neutraliza unda de poluare.Avaria colectorului transport titei apa sarata Bradesti - Ghercesti s-a produs luni seara, dispeceratul ABA Jiu fiind informat la ora 20:40."Avaria s-a produs la ora 19:30 din datele furnizate de reprezentantii OMV Petrom, acestia intervenind prin sistarea pomparii si instalarea de baraje absorbante pe raul Amaradia, afluent de stanga al raului Jiu, in zona localitatii Albesti. Se intervine cu material absorbant", se arata in comunicatul citat.De asemenea, Administratia Bazinala de Apa Jiu intervine inca de luni seara, de la orele 21:30, cu patru camionete incarcate cu spilsorb, doua formatii de interventie Rapida (de la Craiova si Scaiesti) alcatuite din 20 de persoane, una aflandu-se la confluenta raului Amaradia cu raul Jiu, iar cealalta la 3-4 km pe raul Jiu, la podul din localitatea Cernele.Totodata, sursa citata mai arata ca si ISU Oltenia a intervenit cu doua masini de pompieri si o autoutilitara dotata cu proiector si generator."Pe raul Amaradia, incepand de la locul avariei - comuna Albesti, pana la confluenta cu raul Jiu mai sunt irizatii de produs petrolier, atat in apa, cat si pe vegetatia situata pe ambele maluri. Pe sectorul de curs Jiu situat aval confluenta cu raul Amaradia, pana in zona podului rutier de pe DN Craiova - Breasta, zona pod Breasta, cca 7 km se observa irizatii si pete discontinue de produs petrolier, curentul apei dirijandu-le spre malul stang.Aici A.B.A Jiu a intervenit noaptea trecuta (luni noaptea - n.red.) cu 1.500 kg spilsorb. La ora 4 a.m. (marti dimineata - n.red.), cand unda poluanta a ajuns in zona podului de la Podari, aval cca 5 km de podul de la Breasta s-a intervenit de catre Formatia A.B.A. Jiu cu 80 de saci cu spilsorb", se arata in comunicatul ABA Jiu, citat de Mediafax.La ora transmiterii acestei stiri, ABA Jiu intervene la urmatorul pod situat pe Jiu in zona localitatii Valea Stanciului la circa 50 km de podul de la Podari. Sunt intinse baraje absorbante si se va inteveni si cu spilsorb.Marti la amiaza, purtatorul de cuvant al ISU Dolj, Florin Cocosila, a anuntat ca pata de petrol se intinde pe 8 km. Acesta a adaugat ca pe raul Amaradia, incepand de la locul avariei, din comuna Albesti, pana la confluenta cu raul Jiu, erau irizatii de produs petrolier, in apa si pe vegetatia de pe ambele maluri, iar pe raul Jiu, in aval de confluenta cu raul Amaradia, pe circa sapte kilometri, erau irizatii si pete discontinue de produs petrolier pe care curentul apei le dirija catre malul stang.