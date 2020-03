Poluare record in Bucuresti. Ministrul Mediului demite "un elefant": Nu e firesc sa aflu de pe Facebook, noroc ca eram treaz

Incendii, arderi si activitati posibil ilegale

Spre finalul conferintei, Alexe a anuntat si ca a decis ca, pana una alta, sa faca ordine la nivelul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului Bucuresti, unde va fi schimbata conducerea. Ministrul spune ca ANPM ar fi trebuit sa alerteze celelalte autoritati cu atributii, insa el personal a aflat de pe Facebook."Avem in cadrul ministerului un elefant si acela este ANPM-ul, care in momentul de fata are reale carente si de management, si de comunicare. Nu e firesc ca cei din conducerea ministerului cand avem astfel de depasiri sa afle de pe Facebook, norocul meu ca eram treaz. In aceasta dimineta, am solicitat demiterea conducerii APM Bucuresti si a directorilor de acolo", a anuntat Costel Alexe.Alexe arata ca printre cauzele care au dus la aceste cote alarmante de poluare au fost incendii izbucnite in Bucuresti sau imprejurimi, precum si diverse activitati gospodaresti, insa nu este exclusa nici o activitate ilegala a unor companii, asa ca vor fi facute controale."Varful de poluare inclusiv la statiile din reteaua nationala a avut depasiri de pana la 8 ori pe PM10 si daca coroboram cu emisiile de NO2, avem depasiri foarte foarte mari. La statia Lacul Mortii, Mihai Bravu si Cercul Militar am avut aceste depasiri si acum avem conditii de intrare in normalitate.Am avut acest episod ca urmare a unui cumul de factori: arderile necontrolate din Bucuresti si Ilfov. Au fost sesizari la 112, am avut discutii cu ISU si, din informatiile primite, in afara de incendiul semnalat la 12 noaptea la Gara de Nord si a sesizarilor primite cu arderile de vegetatie si cauciucuri care au fost in cursul serii, am ajuns sa avem aceste conditi, care au fost amplificate de un calm atmosferic si viteze reduse ale vantului, de 7 km/h. Aceste cresteri au inceput in jurul orei 21:00, cu varf in jurul orei 03:00-04:00 dimineata", a spus ministrul Mediului.El a precizat si ca vor fi facute controale la toate firmele cu activitati de ardere."N-ar trebui sa creada cineva ca am avut acest episod doar din cazua arderilor necontrolare din jurul Bucurestiului. Avem suspiciuni de activitati industriale care se desfasoara mai ales noaptea in Ilfov si Bucuresti. Avem in Ilfov 46 de firme autorizate si in Bucuresti 69 care au acest proces de ardere.La capitolul masuri, in aceasta dimineata, cu comisarul-def al Garzii de Mediu, am stabilit ca pana la finalul saptamanii vom controla toate sursele de ardere de pe raza Bucurestiului si Ilfovului, pentru a vedea daca toti acesti operatori detin echipamente pentru masurarea emiterii de poluanti prin ardere.Intr-un timp foarte scurt, daca nu au aceste echipamente sau nu au avut reglemetare, vom solicita revizuirea si va fi obligatie sa le detina si sa fie obligati sa transmita valorile in timp real catre autoritati, care sa transmita mai departe pentru populatie", a mai spus Costel Alexe.