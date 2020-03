Poluare record in Bucuresti: S-au inregistrat depasiri cu 1.000% peste maximele admise

Ziare.

com

PM 2,5 sunt particule in suspensie cu diametrul mai mic de 2,5 microni, iar PM 10 la fel, dar cu diametrul mai mic de 10 microni.Europa Fm noteaza ca pentru poluarea cu PM 2,5 s-au inregistrat depasiri chiar si cu 900-1.000% peste limitele maxim admise.Sursa citata sustine ca senzorul airly.eu din zona Pantelimon a inregistrat, la miezul noptii, o depasire de peste 1000% pentru poluarea cu PM2,5.Senzorul amplasat la sediul Europa FM (din zona Pipera) a inregistrat cea mai mare valoare de la instalarea lui. Indicatorii maximi de poluare s-au inregistrat aici la ora 1:00 noaptea, iar la ora 6:00 erau depasiri de peste 500% pentru poluarea cu PM 2,5.Potrivit reglementarilor europene, nivelul de pulberi in suspensie ar trebui sa fie de maximum 20 μg/m3 pentru PM 2,5* (valoare ce ar trebui atinsa incepand cu 1 ianuarie 2020) si de 40 μg / m3 pentru PM 10."Pentru a atinge aceste tinte, Bucurestiul ar fi trebuit sa adopte din timp masurile necesare. Diminuarea poluarii tine de rezolvarea a doua mari probleme ale Capitalei: traficul si incalzirea locuintelor. Cele doua sunt responsabile pentru aproape 90% din poluarea cu particule PM 2,5 si PM 10", transmite USR Bucuresti.Consilierul general USR Octavian Berceanu a transmis pe Facebook ca Bucurestiul a intrecut recordul la nivel mondial."La ora 2:00 dimineata Bucurestiul a batut recordul-lider mondial, cu o poluare de 11 ori mai mare decat limita maxima admisa, valori care echivaleaza cu emisiile de pe marginea unui crater vulcanic. Valorile benzenului arata arderi masive ale substantelor petrochimice.Am sunat la Politia Locala pentru ca poluarea aerului in S3 e de 11 ori peste valoarea maxima admisa! Le-am cerut sa mearga in teren, niciun raspuns!In S3 acum avem cel mai prost aer din Europa, conform masuratorilor a catorva mii de senzori, adica mai toxic decat senzorii din zona exploatarilor miniere de carbune si a termocentralelor din Polonia", a transmis consilierul.Digi24 transmite ca, luni dimineata, la ora 8:00, la statia de langa Lacul Morii, erau raportate depasiri de 754% peste limita maxim admisa pentru PM 2,5 - adica de 189 de micrograme pe metrul cub, fata de limita de 25 µg/m³. In privinta PM 10, senzorii inregistrau depasiri de 476% peste limita maxim admisa - adica 238 de micrograme pe metrul cub - fata de limita de 50 µg/m³.