Poluare record in Capitala: Seful Garzii de Mediu din Bucuresti va fi schimbat. Ce a spus despre angajatii din subordine UPDATE

"In momentul de fata, comisarii Garzii de Mediu din Bucuresti si din judetele vecine au o ampla campanie de control la toti operatorii economici din Bucuresti si Ilfov pe procesele de ardere si emiterea in atmosfera a unor poluanti care afecteaza calitatea aerului din Bucuresti.In urma informatiilor aparute in spatiul public si unei implicari nu tocmai eficiente a Garzii de Mediu Bucuresti in ceea ce inseamna monitorizarea problemelor de mediu cu care se confrunta Bucurestiul, am solicitat astazi comisarului general de la Garda Nationala de Mediu schimbarea din functie a comisarului sef de pe Bucuresti de la Garda de Mediu", a declarat ministrul Mediului.In prezent, comisar general al Garzii Nationale de Mediu este Marioara Gatej , numita in functie de premierul Ludovic Orban, la propunerea ministrului Alexe, in data de 20 februarie.- Marioara Gatej a declarat ca in cel mult doua zile Viorel Glaman pleaca de la sefia Garzii de Mediu Bucuresti."Am luat la cunostinta ca s-a cerut schimbarea din functie a domnului.Se vor delega atributiile unui comisar din cadrul Comisariatului Bucuresti, asa e procedura, cel mai probabil, celui desemnat loctiitor pana acum, Andrei Corlan", a declarat sefa Garzii Nationale de Mediu pentru Hotnews.ro Tot in conferinta de presa de astazi ministrul Costel Alexe a anuntat ca "suntem in plina campanie de control pe Bucuresti si Ilfov"."Asa cum am declarat si ieri la audieri (in Parlament - n.red.) vineri sau luni, cel mai probabil, vom face conferinta de presa in care vom prezenta raportul pe aceste controale plus controlul pe care il avem in desfasurare de ceva timp pe gropile de gunoi din Bucuresti si statiile de sortare, conferinta cu tema managementul deseurilor in Capitala Romaniei, sau mai exact ce ar fi trebuit sa faca autoritatile locale pentru a nu avea o slaba colectare separata si mai ales aceste probleme de mediu, in ceea ce priveste gunoaiele, ca daca erau deseuri erau la reciclare", a precizat Costel Alexe.Tot miercuri, la pranz, ministrul Mediului se va intalni cu o parte dintre petitionarii Declic care cer ca datele despre poluare sa fie transmise in timp real catre populatie."Ii voi astepta, m-am mai intalnit si cu ei si cu alte ONG-uri (...) Pe 10 martie ne vom revedea cu reprezentantii retelelor independente de senzori privind calitatea aerului si sunt convins ca vom pune bazele unui parteneriat durabil", a mai anuntat Costel Alexe.Luni, ministrul Mediului a anuntat demiteri si la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Bucuresti, explicand ca ANPM ar fi trebuit sa alerteze celelalte autoritati cu atributii in legatura cu nivelul record de poluare inregistrat in Capitala, insa el personal a aflat de pe Facebook.Seful Garzii de Mediu Bucuresti, Viorel Glaman (PSD), a fost criticat pentru lipsa de eficienta in activitate, dar s-a facut remarcat in ultimii ani prin diverse fotografii in ipostaze cel putin nepotrivite, cum ar fi calare pe porcul de Craciun sau in bustul gol la sprit cu prietenii.Mai mult, marti seara, intr-o interventie telefonica la Digi24, Viorel Glaman a fost prins pe picior gresit cu cateva intrebari si a facut o serie de declaratii uimitoare. De exemplu, elsi a marturisit ca a observat nivelul de poluare de luni in momentul in care a iesit din casa, nefiind informat pe baza unor masuratori stiintifice. "", a marturisit el.Pe de alta parte, Glaman s-a plans ca sunt doar 13-14 comisari, maxim, in Bucuresti, care sunt, el avand un salariu de 4.600 de lei pe luna. ". De azi dimineata sunt linsat mediatic", s-a mai plans el.Intrebat daca nu are oameni care sa stea de permanenta in weekenduri si sa observe cand se intampla ceva rau, Viorel Glaman a spus ca programul comisarilor se incheie vineri la 16:30, dar sta acasa cate unul de permanenta, "cu telefon si masina de serviciu", insa nu exista un dispecerat pentru poluari mari.De asemenea, intrebat daca acest comisar de permanenta nu citeste si el pe retelele de socializare despre ce se intampla in Bucuresti, Glaman a raspuns: "".