Poluarea aerului din Bucuresti a ajuns la cote alarmante, depaseste pana si New Delhi. Cum arata situatia in alte orase din tara

Ea a publicat pe contul sau de Facebook mai multe capturi cu o harta interactiva facuta de cei de la The New York Times, in care poti vedea poluarea aerului din toate orasele din lume.La Bucuresti, situatia este "extrema", conform sursei citate: "Concentratiile de particule periculoase au atins 1272 µg/m3 (microgram pe metru cub) intr-o ora, un nivel care este considerat extrem", se arata pe pagina NYT cand este selectat Bucurestiul.Clotilde Armand subliniaza ca depasim pana si New Delhi, oras puternic afectat de poluarea aerului."The New York Times a publicat o harta despre poluarea aerului in marile orase ale lumii. Si ce sa vezi? Pare ca Bucurestiul depaseste New Delhi - unul din cele mai poluate orase din lume.Bine ca avem kilometri de luminite si decoratiuni...", a scris Armand pe reteaua sociala.Ca idee, New Delhi, cu o populatie de 25 de milioane de locuitori, a fost clasat in ultimii ani printre orasele cele mai poluate din lume. Comparativ, in capitala Indiei cea mai mare concentratie de particule periculoase ajunge la 951 µg/m3, tot valoarea extrema, insa este mult mai mica decat cea din Bucuresti.De precizat este ca valorile afisate de NYT sunt aferente zilelor in care calitatea aerului a ajuns la cel mai mic nivel din acest an, in respectiva tara.Iata cum arata situatia in alte orase mari din tara:In Cluj, e si mai grav: concentratiile de particule periculoase au atins 1664 µg/m3.La Iasi: 1146 µg/m3, nivel considerat extrem.Un oras care sta surprinzator de bine la acest capitol este Timisoara, unde concentratiile au atins 118 µg/m3, un nivel "nesanatos", potrivit NYT.Constanta: 1575 µg/m3, nivel "extrem".Craiova: 290 µg/m3.Brasov: 1134 µg/m3.A.D.