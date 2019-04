Poluarea le fura copiilor pana la 2 ani din viata. 600.000 mor anual din cauza aerului pe care il respira

Ziare.

Potrivit raportului asupra calitatii aerului in lume publicat de Health Effects Institute cu sediul la Boston si Universitatea din Columbia Britanica, poluarea atmosferica este cel de-al cincilea factor de risc in mortalitatea globala. Aceasta provoaca mai multe decese ca malaria, accidentele rutiere, malnutritia sau alcoolul.Dar "scaderea sperantei de viata nu se manifesta in maniera egala" pe glob, precizeaza autorii documentului. Speranta de viata in cazul copiilor din Asia de Sud scade cu 30 de luni din cauza unu amestec de aer poluat exterior, cu aer nociv in domiciliu.In Asia de Est, poluarea atmosferica scurteaza durata vietii cu 23 de luni, cifra care trebuie comparata cu aproximativ 20 de saptamani in cazul celor nascuti in tarile dezvoltate din Asia Pacifica si America de Nord.Daca poluarea atmosferica ar fi redusa la niveluri inferioare celor recomandate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), speranta de viata in Bangladesh ar creste cu aproape 15 luni, adauga cercetatorii, care isi bazeaza studiul pe date din 2017.In India, Pakistan si Nigeria speranta de viata ar creste cu circa un an.In ciuda unor masuri ferme, China ramane tara unde rata mortalitatii cauzata de poluarea atmosferica este cea mai ridicata din lume, provocand in 2017 circa 852.000 de decese. Toate cele cinci tari cu cea mai mare rata de mortalitate provocata de poluarea aerului de afla in Asia: China, India, Pakistan, Indonezia si Bangladesh.In total, precizeaza autorii, pe plan global se pierd 147 de milioane de ani de viata sanatoasa din cauza acestui tip de poluare.Expunerea la aer nociv in domiciliu, in special ca urmare a arderii carbunelui, lemnului sau carbunelui din lemn utilizate pentru gatit sau incalzirea locuintei, se intampla cel mai frecvent in Asia de Sud, Asia de Est si Africa Subsahariana.Aproape jumatate din populatia mondiala este victima acestui tip de poluare. Dintre acestia, 846 de milioane se afla in India si 452 in China.In octombrie, OMS a explicat ca expunerea la aer nociv atat in exterior, cat si in interior este, in fiecare an, cauza decesului a circa 600.000 de copii cu varste mai mici de 15 ani.Poluarea atmosferica afecteaza, de asemenea, dezvoltarea neurologica si capacitatile cognitive ale copiilor.Potrivit OMS, circa 91% dintre locuitorii planetei respira aer poluat, iar acest lucru duce la sapte milioane de decese in fiecare an.