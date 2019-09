Prima pictura murala din Romania care purifica aerul asa cum o fac copacii

Ziare.

Pictura a fost realizata de artistul roman Obie Platon , pe blocul de langa insula din Bacau. El a folosit vopsea Airlite, care transforma substantele poluante din aer, precum oxizii de azot si de sulf, in nitrati si nitriti inofensivi care sunt depozitati pe suprafata vopsita, pana cand sunt eliminati de apa de ploaie sau de umiditatea din aer, potrivit startong.ro Vopseaua reduce costurile si consumul de energie ale aparatelor de aer conditionat si reduce emisiile gazelor cu efect de sera, care cauzeaza schimbarile climatice. Practic, are acelasi efect asupra aerului pe care l-ar avea si o padurice de 250 de metri patrati, indepartand 38,5 grame de poluanti la fiecare 12 ore, cantitate corespunzatoare a aproximativ 50 de automobile pe benzina euro 6. In plus, vopseaua impiedica asezarea prafului.Artistul a vrut ca aceasta sa fie si prima lucrare din lume dedicata nevazatorilor, tradusa in limbajul Braille. Lucrarea reprezinta portretul unui nevazator care isi imagineaza universul sau in ciuda presiunii dizabilitatii sale, scopul fiind acela de a atrage atentia asupra problematicii incluziunii sociale a persoanelor cu dizibilitati.Pictura este realizata in cadrul proiectului ZidART organizat de ASOCIATIA "INGENIOUS DRAMA" cu sprijinul Primariei Bacau. Aceasta. Proiectul ZidART este implementat prin programul StartONG, finantat de Kaufland Romania si implementat de asociatia Act for Tomorrow cu sprijinul Primariei Bacau.