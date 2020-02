Primaria Capitalei a fost data in judecata pentru calitatea aerului din Bucuresti

Ziare.

Conform legislatiei in vigoare, Primaria Capitalei este responsabila de pregatirea si adoptarea planurilor de calitate a aerului pentru regiunea capitalei.Ecopolis ataca in justitie o serie de prevederi ale Planului Integrat privind Calitatea Aerului (PICA), elaborat de primarie in scopul combaterii poluarii aerului, se arata intr-un comunicat postat pe platforma aerlive.ro , care afiseaza datele primite de la senzorii independenti din Bucuresti.Ecopolis sustine ca aproape toate masurile propuse in PICA nu respecta cerintele legale de a fi cuantificabile si eficiente in solutionarea problemelor specifice.Masurile sunt atat de evazive incat este imposibil de a le fi evaluat impactul, continutul Planului nu isi atinge obiectivul, iar Primaria trebuie sa imbunatateasca PICA pentru a indeplini cerintele legale prevazute in Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator - care transpune Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa.Anexele Directivei stabilesc nivelurile maxime ale anumitor poluanti. Limitele pentru PM10 si NO2 au intrat in vigoare in 2005 si 2010, respectiv, dar au fost apoi depasite in mod constant in Romania. In ciuda acestui fapt, Guvernul Roman si autoritatile locale nu au reusit sa adopte masuri adecvate pentru protejarea sanatatii cetatenilor. Depasirile se inregistreaza la particule (PM10 si PM2,5) si dioxid de azot (NO2), ambele fiind daunatoare sanatatii umane.In acest sens,Cea mai grava poluare a aerului pe termen lung este cauzata de particulele de praf in suspensie, PM10 (particule discrete cu diametrul de 10 microni). Cele mai multe emisii de PM10 se inregistreaza in regiunea Bucurestiului - una dintre cele mai poluate zone din Uniunea Europeana."Statul Roman are obligatia de a-si proteja cetatenii. Aceasta obligatie a fost incalcata de Primaria Generala a Bucurestiului, iar locuitorii orasului sufera consecintele provocate de calitatea proasta a aerului pe care il respiram. Pentru informarea corecta si independenta cu privire la nivelul de poluare a aerului din Bucuresti, Ecopolis a realizat platforma www.aerlive.ro, iar pentru responsabilizarea Primariei consideram necesara actiunea in instanta", a declarat Oana Neneciu, director executiv Ecopolis."Nu exista derogari de la Directiva privind calitatea aerului. Romania, stat membru al Uniunii Europene, e obligata sa mentina poluarea aerului sub limitele impuse de legea europeana. Dar Planul Integrat privind Calitatea Aerului (PICA) pentru Bucuresti este inadecvat si nu duce spre nicio ameliorare. El trebuie modificat", spune avocatul ClientEarth, Agniezska Warso-Buchanan.In prezent poluarea aerului este o urgenta pentru sanatatea publica. Ea este responsabila pentru peste 27.000 de decese premature in Romania in fiecare an si pentru probleme pulmonare si cardiace cronice care afecteaza in mod special copiii.Autoritatile nu reusesc sa protejeze cetatenii, astfel incat Ecopolis considera ca trebuie luate masuri judiciare pentru a asigura un mediu curat pentru cetatenii Capitalei.Bucurestenii vor iesi in strada, vineri, 14 februarie, la un mars de protest fata de calitatea aerului din oras si felul in care autoritatile, de la Primaria Capitalei la Garda de Mediu si Ministerul Mediului, gestioneaza poluarea care pune vieti in pericol.La inceputul lunii februarie, Avocatul Poporului a anuntat intr-un comunicat de presa ca a deschis dosar si solicita informatii Primariei Municipiului Bucuresti, Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, Garzii Nationale de Mediu si Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor cu privire la situatia semnalata in 54 de petitii adresate de cetateni institutiei referitoare la situatia poluarii aerului la nivelul municipiului Bucuresti, insistandu-se asupra depasirilor concentratiilor maxime admise de poluanti in aer inregistrate pe 4 ianuarie 2020.Greenpeace Romania sustine ca masurile luate de Primaria Capitalei, prin Planul Integrat de Calitate Aer, sunt ineficiente si nu aduc o imbunatatire concreta a calitatii aerului. "Locuitorii isi pun zilnic sanatatea in pericol", au transmis reprezentantii organizatiei.Romania a fost data in judecata de Comisia Europeana la Curtea de Justitie a UE pentru ca autoritatile nu au luat masuri necesare ca bucurestenii sa nu mai respire un aer toxic.Pe pagina Agentiei Europene pentru Mediu, harta calitatii aerului din statele Europei este plina de puncte turcoaz, verzi, portocalii, rosii, maro sau violet. Marcheaza diversele niveluri ale poluarii. O singura tara din Uniunea Europeana apare, pe respectiva harta, plina exclusiv cu puncte negre, iar aceasta este Romania.