Reactia Ministerului Mediului, dupa ce Romania a fost trimisa in judecata de CE din cauza poluarii aerului

Ministerul sustine ca decizia CE se refera la depasirea valorilor limita pentru indicatorul particule in suspensie - PM10, in Bucuresti, procedura declansata in anul 2009, adaugand ca Planul integrat de calitate a aerului va fi aprobat pana la sfarsitul lunii iulie."In cazul tarii noastre, este vorba despre procedura de infringement pentru depasirea valorilor limita pentru indicatorul particule in suspensie - PM10, in aglomerarea urbana Bucuresti, declansata in anul 2009", a transmis Ministerul Mediului, printr-un comunicat.Sursa citata mentioneaza ca, in toate situatiile de depasire a valorilor-limita stabilite prin legislatia UE privind calitatea aerului, statele membre trebuie sa adopte planuri privind calitatea aerului inconjurator si sa se asigure ca aceste planuri stabilesc masuri corespunzatoare in asa fel incat perioada de depasire sa fie cat mai scurta posibil.Mnistrul Gratiela Gavrilescu a avut intalniri cu primarii celor trei aglomerari urbane pentru care CE declansase procedurile de infringement, in vederea urgentarii adoptarii planurilor privind calitatea aerului, precum si cu autoritati locale si poluatori din alte aglomerari si a avut trei intrevederi cu comisarul european Karmenu Vella, pe aceasta tema."De asemenea, in vederea reducerii impactului traficului rutier asupra calitatii aerului, Ministerul Mediului a continuat Programele RABLA si RABLA PLUS, alocand sume consistente, in special pentru RABLA PLUS, urmand a promova, in acelasi scop, si alte programe (autovehicule electrice pentru transport in comun si de facilitare a transferului unui segment al transportului de marfa de pe sosele pe calea ferata etc.) ", precizeaza comunicatul ministerului.In privinta Bucurestiului, potrivit Ministerului Mediului, autoritatea publica locala a realizat toate demersurile necesare, reusind sa finalizeze Planul integrat de calitate a aerului in termenul anuntat, astfel incat acesta va putea fi aprobat pana la sfarsitul lunii iulie."Desi procedura de deferire a fost declansata de catre Comisia Europeana, avem convingerea ca, odata cu aprobarea, la termenul asumat, a Planului integrat de calitate a aerului de catre Consiliul General al Capitalei si punerea sa imediata in aplicare, Romania va avea castig de cauza", se mai arata in comunicatul ministerului.Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Romania alaturi de alte cinci tari la Curtea Europeana de Justitie pentru nerespectarea standardelor UE privind calitatea aerului.Romania, Ungaria si Italia au fost trimise in fata Curtii din cauza nivelurilor ridicate de particule in suspensie in timp ce Germania, Franta si Marea Britanie au incalcat valorile limita de dioxid de azot.Comisarul european pentru Mediu a declarat ca, in ultimii zece ani, aceste state au primit suficiente "ultime sanse" pentru a remedia situatia.