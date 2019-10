Record de gunoaie pe plajele din Romania: cele mai murdare sunt in Constanta, Eforie si Mamaia

Ziare.

Cu acest prilej au fost gasite peste 33.000 de deseuri, aceasta fiind ONG-ul Mare Nostrum a anuntat, joi, ca a finalizat centralizarea datelor privind monitorizarea portiunilor de plaja de pe litoralul romanesc din sesiunea septembrie, cand au fost verificate opt sectoare de plaja.Cu aceasta ocazie, au fost identificate 33.295 deseuri, aceasta fiind cea mai mare cantitate de deseuri inregistrata din 2014 pana in prezent."Potrivit datelor noastre, aceasta sesiune inregistreaza un record negativ, mai exact avem cu 6.000 mai multe deseuri identificate decat in sesiunea din octombrie 2016, care detinea pana acum recordul negativ la acest capitol.Nu este o veste buna, din niciun punct de vedere, aceasta fiind o involutie din punct de vedere al responsabilitatii", a afirmat Angelica Paiu, coordonator proiect in cadrul ONG Mare Nostrum.In urma acestei actiuni, s-a constatat ca sectorul de plaja cel mai murdar a fost cel din Constanta, iar cele mai curate - Corbu si Vama Veche."Plasticul a guvernat si aceasta sesiune, elementele din material polimeric artificial insumand 26.459 din totalul de 33.295 al acestei sesiuni, adica 80%.Sectorul din Constanta este cel mai murdar sector, cu peste 9.300 deseuri, urmat fiind de Eforie, sector campion la capitolul greutate deseuri, adica 62 de kilograme. Pe al treilea loc se afla Mamaia", se mai arata in comunicat.Sursa citata a precizat ca sectoarele cele mai curate sunt cele din Corbu, Vama Veche si Tuzla.De asemenea, au fost descoperite aproape, peste 6.600 fiind gasite doar in Constanta. Totodata, reprezentantii ONG Mare Nostrum au precizat ca au mai fost gasite pe plaja scutece, tampoane, seringi si bete de urechi."Fata de sesiunile trecute, am constatat o, atat pentru fauna, dar mai ales pentru sanatatea umana: scutece, absorbante, tampoane, plasturi, seringi, bete de urechi. Acestea degradeaza calitatea apei pentru scaldat si pot prezenta un risc pentru sanatatea umana.Mai mult decat atat, statistic, o remorca plina de plastic ajunge in apele oceanelor si marilor in fiecare minut, iar in 2030 vor fi doua pe minut, iar in 2050 - patru (potrivit raportului realizat de Ellen MacArthur), astfel la fiecare 3 tone de peste exista o tona de plastic; in 2050, acesta va fi in inferioritate", a mai spus Angelica Paiu.Mare Nostrum a precizat ca, potrivit raportarilor ONG-ului, cu 45.814 deseuri inregistrate in sesiunea de primavara si in cea de toamna."Fata de luna aprilie, numarul de elemente inventariate a fost de 2,6 ori mai mare, iar fata de luna septembrie 2018, acesta a crescut cu peste 9000 de deseuri", se mai arata in comunicat.