Romania a fost condamnata la Curtea de Justitie a UE pentru gropile de gunoi

Ziare.

com

"Prin faptul ca nu s-a conformat, referitor la cele 68 de depozite de deseuri in cauza, obligatiei de a lua toate masurile necesare pentru a inchide cat mai repede posibil, in conformitate cu articolul 7 litera (g) si cu articolul 13 din Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deseuri, acele depozite de deseuri care, in conformitate cu articolul 8 din directiva mentionata, nu au primit autorizatia care sa le permita sa functioneze in continuare, Romania nu si a indeplinit obligatiile care ii revin in temeiul articolului 14 litera (b) din Directiva 1999/31 coroborat cu articolul 13 din aceasta", se arata in hotararea pronuntata, joi, de catre CJUE in dosarul C 301/17.In document se arata ca, la 26 martie 2012, Comisia a adresat o scrisoare de punere in intarziere Romaniei in legatura cu un depozit municipal de deseuri neconform, care era inca exploatat.In urma raspunsului pe care i l-a adresat Romania in ceea ce priveste acest depozit de deseuri, Comisia a efectuat un studiu pentru a obtine o imagine de ansamblu a depozitelor de deseuri in legatura cu care ar fi trebuit asigurata conformarea cu Directiva 1999/31."Ca urmare a acestui studiu, Comisia a trimis Romaniei, la 26 aprilie 2013, o scrisoare de punere in intarziere complementara referitoare la 20 de depozite de deseuri. Apreciind ca raspunsul Romaniei din 26 august 2013 privind aceste depozite de deseuri nu indica in mod clar daca pe siturile in cauza se exercita o activitate de eliminare a deseurilor, Comisia a adresat un aviz motivat acestui stat membru la 21 februarie 2014.Romania a raspuns la acest aviz motivat la 22 aprilie 2014, aratand ca situatia a evoluat de la realizarea studiului sus mentionat si a transmis Comisiei, la 16 mai 2014, o lista actualizata a depozitelor de deseuri care nu fusesera inca inchise. In consecinta, Comisia a trimis, la 17 octombrie 2014, o a doua scrisoare de punere in intarziere complementara acestui stat membru, in care a considerat ca acesta nu isi indeplinise obligatiile. Intrucat raspunsul la aceasta scrisoare nu a convins Comisia, aceasta a emis un aviz motivat suplimentar la 25 septembrie 2015 privind 109 depozite de deseuri.In urma examinarii raspunsului Romaniei la acest aviz motivat suplimentar, Comisia a apreciat ca acest stat membru luase masuri pentru unele dintre depozitele de deseuri in cauza, dar ca nu respecta Directiva 1999/31 in legatura cu 68 dintre ele. In consecinta, la 23 mai 2017, Comisia a introdus prezenta actiune", se mai arata in document.Romania va trebui sa plateasca cheltuielile de judecata.Statele membre au obligatia de a recupera si a elimina deseurile intr-un mod care sa nu pericliteze sanatatea umana si mediul, interzicand abandonarea, descarcarea sau evacuarea necontrolata a deseurilor. Romania avea obligatia de a inchide si a reabilita aceste depozite de deseuri municipale si industriale care nu corespund standardelor pana la 16 iulie 2009.