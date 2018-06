Romania e data in judecata pentru poluare, dar ministrul Mediului vrea studii exacte despre emisii ca sa vada ce face cu taxa auto

Scenarii pana in prezent despre noua taxa auto

"Nu am exact studii care sa-mi demonstreze, si studii nu facute aleator in nu stiu ce mare aglomerare, ci peste tot, in toata tara, in care sa ni se demonstreze care este nivelul de emisii, atat pe monoxid de carbon, pe CO2, pe pulberi in suspensie, nu o sa mai prezint niciun fel de formula, pentru ca asta inseamna ca nu suntem total ancorati in realitate", a afirmat Gavrilescu, luni, la Ploiesti, intrebata cand va anunta care va fi noua taxa pe care o vor plati posesorii de autoturisme din Romania, potrivit Mediafax.Declaratia Gabrielei Gavrilescu privind lipsa unor studii este surprinzatoare avand in vedere ca Romania tocmai a fost data in judecata de Comisia Europeana pentru nerespectarea standardelor privind calitatea aerului.Mai exact, CE a spus ca aerul pe care il respira romanii e mult prea poluat si autoritatile nu au luat masuri pentru a proteja cetatenii, masura aceasta fiind luata ca urmare a calitatii proaste a aerului din Bucuresti, insa si alte mari orase din tara sunt in situatii grave.Particulele in suspensie reprezinta un amestec complex de particule foarte mici si picaturi de lichid. In mod natural, ele se formeaza in caz de eruptii vulcanice, eroziunea rocilor sau furtuni de nisip, in timp ce omul si-a otravit singur aerul prin activitatea industriala, sistemele de incalzire, centrale termoelectrice si trafic.Ministrul Mediului declara in decembrie 2017, in sedinta comisiilor de Mediu ale Parlamentului, ca timbrul de mediu ar putea fi inlocuit pana in luna martie sau aprilie 2018, conform directivelor europene, pentru diminuarea poluarii."Bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) va fi aprobat undeva in martie - aprilie, anul viitor. Sper ca, pana atunci, sa avem o inlocuire a timbrului de mediu, conform directivelor europene. Vrem ca poluarea sa fie diminuata.Nu stiu cum va iesi forma finala a acestei penalitati pentru masinile care vor polua si sper ca in martie anul viitor, inainte ca bugetul de venituri si cheltuieli al AFM sa fie aprobat, sa avem si o forma finala. Principiul va fi acelasi, adica 'Poluatorul plateste!'. Amprenta trebuie sa fie neaparat carbonul ca emisie", spunea Gavrilescu.Ulterior, la inceputul acestui an, ministrul Mediului sustinea ca noua taxa de mediu nu este gata si lasa de inteles ca termenul de luna martie pentru elaborarea unei noi taxe ar putea fi decalat.A.S.