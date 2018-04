Romania risca sa fie data in judecata din cauza poluarii de comisarul european pentru mediu

Nu este ceva mai grav decat pierderea de vieti omenesti din cauza poluarii

Conform unor surse citate de publicatia germana Welt am Sonntag, situatia ar putea conduce la instituirea de limite privind circulatia vehiculelor diesel in marile centre urbane, informeaza Mediafax Comisia Europeana a anuntat oficial ca urmeaza sa decida daca lanseaza ori nu procedurile de sanctionare a celor noua state membre UE - Roamnia, Cehia, Germania, Spania, Franta, Italia, Ungaria, Slovacia si Marea Britanie.Pe 30 ianuarie, la Bruxelles a avut loc o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii celor 9 care risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare din cauza depasirii limitelor stabilite in cazul poluarii aerului."Actuala Comisie Europeana a transmis in mod clar ca vrea sa aiba actiuni majore in lucrurile de importanta majora. Si nu este ceva mai grav decat pierderea de vieti omenesti din cauza poluarii. Protejarea cetatenilor nostri reprezinta principala prioritate a presedintelui Jean-Claude Juncker si a intregului Colegiu de comisari, iar acest lucru trebuie sa devina principala prioritate si in statele membre, pentru guverne si pentru toate ministerele responsabile, fie ca sunt ministrii Transporturilor, Energiei, Industriei, Agriculturii sau Finantelor. Credibilitatea noastra comuna depinde de acest lucru", a spus atunci comisarul UE pentru Mediu.La sfarsitul lunii februarie, Tribunalul administrativ federal din Germania a decis ca primariile oraselor germane pot dispune interdictii de circulatie pentru vehiculele cu propulsie pe motorina.Vehiculele cu propulsie pe motorina vor fi interzise si in centrul istoric al Romei incepand din 2024, a anuntat primarul capitalei Italiei, Virginia Raggi.