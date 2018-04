S-a deschis dosar penal dupa ce raul Mures a fost poluat cu o tona de ulei

Ziare.

com

In plus, a spus Lucian Goga, Garda Nationala de Mediu (GNM) - Comisariatul Judetean Mures a decis amendarea Termocentralei Iernut, apartinand SNGN Romgaz, cu suma de 100.000 lei, in timp ce Administratia Bazinala de Apa (ABA) Mures a aplicat o contraventie in valoare de 40.000 lei."Imediat ce am fost informat cu privire la incident, am luat legatura cu Ministerul Economiei si Ministerul Mediului, precum si cu dr. Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Incidentul de la Termocentrala Iernut a fost anuntat in jurul orei 12:40, Apele Romane au intervenit in jurul orei 13:30, iar eu am fost anuntat de inspectorul sef de la ISU Mures in jurul orei 18:00.Este prima data cand s-a intamplat acest lucru in mai bine de trei ani si jumatate. Trebuia, in calitate de sef al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, sa aflu primul. Intre timp, cei de la Apele Romane si Garda Nationala de Mediu s-au deplasat la fata locului si au intervenit, luand toate masurile. Este regretabil ce s-a intamplat.Dar s-a intervenit eficient, iar unitatea este monitorizata (...) Inspectoratul de Politie Judetean Mures m-a informat ca la Parchetul de pe langa Judecatoria Ludus a fost deschis un dosar penal pentru poluare accidentala, Garda Nationala de Mediu a aplicat o amenda de 100.000 lei si Apele Romane o amenda de 40.000 de lei", a aratat Goga.Comisarul sef al GNM Mures, Annamaria Szekely, a declarat ca Termocentrala Iernut a fost sanctionata pentru deversare de produse petroliere in ape de suprafata, care se situeaza intre 50.000 si 100.000 de lei."Inspectorii nostri au decis, din cate stiu, aplicarea unei amenzi de 100.000 lei, care urmeaza sa fie comunicata prin posta Termocentralei Iernut. Inspectorii de mediu au stabilit si o serie de masuri, sa elimine deseurile care s-au produs in urma interventiei pentru neutralizarea uleiului (absorbanti folositi, cum ar fi baloti de paie), sa se curete namolului de pe malurile raului, fiindca exista ulei", a spus Szekely.Directorul ABA Mures, Cristian Bratanovici, a mentionat ca uleiul care a fost deversat accidental in raul Mures a fost neutralizat , dupa trei zile de interventii."Dupa calculele noastre in Mures a ajuns in jur de o tona. Dupa estimarile noastre, la primul baraj s-a reusit captarea a 24% din cantitate, 30% la Teius (Alba), 30% la Sibot (Alba) si restul la Mintia, in judetul Hunedoara", a declarat Bratanovici.Surse din cadrul institutiilor implicate in aceasta interventie au precizat ca intrucat specialistii nu au putut cadea de acord asupra cantitatii de ulei deversata accidental in raul Mures, Garda Nationala de Mediu a solicitat o expertiza. Romgaz sustine ca, din datele detinute, cantitatea deversata in raul Mures, volum emulsie apa/ulei, este de circa un metru cub, varianta sustinuta si de Apele Romane, in timp ce Garda de Mediu sustine ca aceasta cantitate ar fi mai mare.Pentru faptul ca Termocentrala Iernut nu a anuntat la timp incidentul, iar poluarea a fost anuntata de catre un pescar de pe raul Mures, dupa constatarea efectuata la fata locului de catre specialistii Agentiei Nationale "Apele Romane" s-a intocmit un proces-verbal in care s-a mentionat existenta unei contraventii la Legea Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care s-a aplicat o amenda in valoare de 40.000 lei.Seful ABA Mures a precizat ca in urma interventiilor subunitatilor Administratiei Nationale "Apele Romane", a fost evitat efectul transfrontalier al poluarii, raul Mures fiind inclus in acordul bilateral Romania - Ungaria.