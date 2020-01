Scandalul poluarii din Capitala ia amploare: Un ONG va da in judecata PMB

Ziare.

Motivul: PMB nu a facut o analiza a surselor de poluare din Bucuresti, care sa stea la baza Planului Integrat de Calitate a Aerului din Bucuresti (PICA).Anuntul este facut de platforma- ce apartine Ecopolis - care masoara calitatea aerului prin intermediul a zece senzori amplasati in puncte esentiale ale Capitalei."Primim foarte multe intrebari legate de sursele de poluare din Bucuresti, care, potrivit masuratorilor inregistrate pana acum, sunt bizare si necesita o analiza mai aprofundata!Aceasta analiza, pe care Primaria Municipiului Bucuresti trebuia s-o faca, ar fi trebuit sa stea la baza Planului Integrat de Calitate a Aerului din Bucuresti (PICA) si pornind de acolo, toate masurile realizate la nivel municipal sa aiba o referinta clara si un rezultat asteptat din plan.PICA este un document general, fara rezultate concrete si care esueaza in a imbunatati calitatea aerului, chiar si in conditiile in care toate masurile mentionate ar fi teoretic realizate.Motiv pentru care Ecopolis se pregateste sa actioneze in instanta PMB pentru neglijenta cu care trateaza acest subiect de maxim interes pentru toti bucurestenii!", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook aerlive.ro.Amintim ca tema poluarii din Capitala a declansat un adevarat scandal intre oficiali.Inca de la inceputul saptamanii trecute Gabriela Firea si ministrul Mediului, Costel Alexe, s-au contrat pe tema poluarii din Bucuresti.A.D.