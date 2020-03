Seful Garzii de Mediu din Bucuresti a fost demis

Ziare.

com

"In urma informatiilor aparute in spatiul public, am solicitat astazi comisarului general de la garda nationala de mediu schimbarea din functie a comisarului sef de pe Bucuresti, de la Garda de Mediu", spunea miercuri Costel Alexe.La randul sau, Viorel Glaman a sustinut la Digi24 ca nu are nicio vina pentru poluarea din Bucuresti: "Eu consider ca nu am nicio vina. Domnul ministru al Mediului si doamna comisar general ma poate analiza".Viorel Glaman a fost intrebat daca stie definitia ecosistemului, iar seful Garzii de Mediu a raspuns ca nu stie. Glaman a mai declarat ca isi da seama daca in Bucuresti e poluare atunci cand iese din casa si "se uita pe cer".Nivelul de poluare din Capitala a depasit cu mult limitele legale zilele acestea.