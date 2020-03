Sute de tone de deseuri din parcurile din Bucuresti au fost ingropate si deversate in raul Arges - procurorii au pus sechestru pe bunurile firmei

Ziare.

Potrivit unui comunicat transmis, marti, de Parchetul Judecatoriei Sectorului 1, se fac cercetari dupa ce o firma care colecta, transporta si depozita deseuri municipale si deseuri de origine animala din parcurile din Sectorul 1 al Capitalei a deversat in apa si a introdus in sol sute de tone de deseuri."Le-a ingropat in sol in zona unor balastiere din judetele Ilfov si Giurgiu si le-a deversat in albia raului Arges, fara respectarea prevederilor legale, aducand un prejudiciu semnificativ mediului", arata procurorii.Cercetarile se fac pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului.Prin ordonanta procurorilor s-a dispus masura asiguratorie pana la concurenta sumei de 6 milioane de lei asupra bunurilor mobile si imobile ale societatii comerciale si ale administratorului, in vederea repararii pagubei produse.