Timisoara, acoperita de smog in ultimele zile (Foto)

In ultimele zile, internautii au publicat fotografii cu fenomenul in mediul online, unde au si acuzat ca aerul devine irespirabil spre seara. Pro TV relateaza ca inclusiv masuratorile Ministerului Mediului indica o calitate proasta a aerului, in anumite momente, notata cu indicativele: "rea" si "foarte rea".Acum, autoritatile incearca sa identifice sursa poluarii.Smogul se formeaza in regiunile industrializate sau in marile orase si are efecte daunatoare asupra sanatatii populatiei."Timisoara, acoperita de SMOG in ultimele zile.Valorile PM10 (particule in suspensie cu diametru < 10 μm) sunt triple fata de valoarea limita admisa, ajungand pana la 170µg/m³! Calmul atmosferic constituit de anticiclonul care stationeaza deasupra Romaniei si vantul slab, precum si inversiunea termica au o contributie majora la formarea acestui fenomen", se arata pe pagina de Facebook a serviciului meteo Severe Weather Alert - Romania.Iata cateva fotografii cu fenomenul:Locuitorii Timisoarei s-au plans ca aerul devine irespirabil spre seara, iar strazile par inundate de ceata.Aparitia fenomenului a fost confirmata de Alina Caluseru, inspector al Garzii de Mediu."Da (ne confruntam cu smogul - n.red.). Un impact semnificativ asupra calitatii aerului al mediului inconjurator il au sursele cumulate, in special sursele mobile, traficul rutier, combustibilii utilizati in centralele termice, apoi incendiile de vegetatie uscata, depozitarea necorespunzatoare a materialelor de constructii si toate aceste surse cumulate au acest efect", a declarat Alina Caluseru pentru Pro TV.Nicolae Robu, primarul municipiului Timisoara, a explicat ca in aceasta perioada din an oamenii ard frunzele uscate, fapt ce a contribuit la acest fenomen. Totusi, asigura Robu, nu exista motive de panica." (...) In in aceasta perioada a anului, in fiecare an se ard frunze de cetateni care nu inteleg ca este daunator pentru ei si alti cetateni, se ard alte resturi vegetale... ei, acum, asta s-a corelat cu temperaturile neobisnuite pentru aceasta perioada si cu lipsa vantului.Veti vedea si pe Wikipedia ce inseamna fenomenul cu care ne-am confruntat noi, smogul.Nefiind vant, aerul a ramas mai incarcat in anumite zone ale orasului, dar nu in sensul de a crea panica intre cetateni. Ca altfel intervenea Agentia de Mediu. A fost si o decalibrare a statiilor", a afirmat edilul pentru publicatia locala Timis Online