Un gheizer din celebrul Yellostone a erupt si e cel mai mai spectaculos fenomen din ultimii 60 de ani. Ce a scos din adancuri te pune pe ganduri

Ziare.

com

Si asta pentru ca, pe langa jetul de apa care fierbea, a aruncat in aer mult gunoi. Mizerie stransa timp de zeci de ani, adusa doar de om, arata Science Aler t.Practic, au fost aruncate la 9 metri inaltime mizerii adunate din anii 1930 incoace. Unele vor ajunge in expozitia de la Yellowstone, atat sunt de vechi. Dar aceasta e singura parte buna.Au fost gasite conserve, tacamuri si farfurii din plastic , un semn care se referea la ursi, mucuri de tigari, monede si multe, multe alte ciudatenii.In ultima vreme, in locul in care a erupt gheizerul a fost inregistrata activitate accentuata, asa ca zona a fost inchisa publicului, astfel incat oamenii sa nu fie aruncati pe sus de vreun jet puternic si fierbinte ivit din senin.Situat intr-o caldera vulcanica, parcul este faimos pentru gheizerele sale fierbinti si acide.A.P.