USR va sesiza Apele Romane privind deseurile si scurgerile de ape menajere din lacurile Capitalei

"Momentul este prielnic pentru Apele Romane sa curete albiile. Salba de lacuri din Bucuresti este colmatata. Ma refer in mod special la partea din apropierea digului, primii 5-6 metri, unde de-a lungul timpului au fost depozitate deseuri: din renovari, din demolari si desfiintari. Si o parte importanta din deseurile astea au fost aruncate in albiile lacurilor. Lacul Baneasa este doar unul dintre ele. (...)E vorba de salba de lacuri din Bucuresti. Acum e momentul. Pe urma, cand cresc apele cu un metru si ceva, e foarte greu sa mai vezi scurgerile sau resturile din constructii si demolari aruncate in apa. (...) Si anul trecut am realizat filmari si live-uri de pe malurile lacurilor si exista acelasi dezastru", a aratat Berceanu intr-o declaratie pentru Agerpres.Consilierul municipal a prezentat intr-o filmare live pe Facebook situatia lacului Baneasa, apreciind ca malurile acestuia arata precum un "depozit de moloz". El a adaugat ca pe malurile lacurilor din nordul Capitalei exista si depozite de deseuri provenite din gunoi menajer, deversate de-a lungul timpului in apa, dar si scurgeri ilegale de ape reziduale."Garda de Mediu si Apele Romane ar trebui sa mearga pe malul acestor lacuri sa vada care sunt scurgerile ilegale pe care cei care au imobile in proximitate le-au avut sau inca le au functionale.Am descoperit ieri niste guri de canalizare care duc apele menajere - destul de bine ascunse unele dintre ele - in albiile lacurilor.Avem lacurile din Bucuresti si Lacul Snagov care sufera din acest motiv foarte mult. (...) Acum e inca un pic frig afara, dar in doua saptamani o sa avem un miros pestilential in zona lacurilor si e anormal ce se intampla", a spus el.Pe de alta parte, reprezentantul USR considera ca aceste lacuri ar trebui sa devina zona de agrement, aducand astfel si venituri la bugetul local."Chiar in contradictie cu legea, proprietatile sunt duse chiar pana in buza lacului. Si nu e vorba doar de Lacul Baneasa, sunt si celelalte lacuri. Deci cumva circulatia pe malul lacului, garantata de legislatie, de facto nu se intampla. (...) Mai avem inca o problema care tine de amenajarea acestor lacuri, pentru ca noi pierdem foarte mult din punct de vedere financiar.Proprietatile imobiliare sunt valoroase, pentru ca se afla in proximitatea luciului de apa, dar zona asta de turism e foarte bine dezvoltata in celelalte tari.Noi pierdem, cel putin din punctul meu de vedere, cateva zeci, sute de milioane de euro la nivelul Bucurestiului. Nu avem o strategie la nivel de Bucuresti - in mod normal, ar trebui sa fie si Ilfov - si un Plan Urbanistic General care sa faciliteze dezvoltari sanatoase si sa permita publicului accesul la aceste lacuri, care tin de Apele Romane, nu sunt proprietate privata", a mai spus el.