Viata intr-una dintre cele mai poluate capitale ale lumii, unde poti cumpara oxigen de baut

Vara, aerul este respirabil in orasul in care locuieste aproape jumatate din populatia tarii. Dar, pe timpul iernii, cand temperaturile ajung si sub -40 de grade Celsius, iar in locuintele celor aproximativ 1,4 milioane de mongoli din Ulaanbaatar arde carbunele, alta este atmosfera.Smogul devine atat de dens incat este aproape imposibil sa vezi prin el, scrie Quartz Pe masura ce Ulaanbaatar continua sa creasca si sa-si dezvolte industria, problema nu poate decat sa se inrautateasca.Eforturile orasului de a gestiona problema poluarii aerului denunta o incompatibilitate intre politicile de sanatate publica si cele privind dezvoltarea economica, cu care se confrunta multe tari in curs de dezvoltare. Cazul Ulaanbaatar prezinta, totusi, cateva aspecte particulare.Orasul este situat intr-o vale, la poalele muntilor Khentii, ceea ce impiedica vantul sa disperseze aerul poluat. Iarna, deasupra localitatii se formeaza un fel de "buzunare de aer rece", care tin smogul captiv in interiorul vaii.Situatia este critica in special in nordul orasului, unde familiile de mongoli care locuiesc in corturi nomade traditionale numitepun pe foc orice au la indemana pentru a se incalzi.Potrivit UNICEF, poluarea aerului a atins pe 30 ianuarie 2018 nivelul 3.320 de micrograme pe metru cub, care inseamna, potrivit expertilor, "conditii de trai foarte severe".Dupa destramarea URSS, Mongolia a adoptat economia de piata si a ridicat restrictiile privind migratia interna. Intre timp, tara a inceput sa se confrunte din ce in ce mai des cu ierni severe, astfel incat multi mongoli au abandonat stilul de viata nomad si s-au mutat in Ulaanbaatar, intr-un exod rural masiv si neplanificat., mai ales cei sub cinci ani, al caror organism se afla in plina dezvoltare. Cazurile de infectii respiratorii ca gripa, bronsita si pneumonia sunt frecvente printre copiii din Ulaanbaatar, care nu merg la scoala cu saptamanile. De altfel, guvernul Mongoliei a prelungit anul acesta vacanta de iarna pentru a-i incuraja pe parinti sa-si tina copiii in casa. Multi i-au trimis la rude la tara.Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, mai mult de 90% dintre cei 1,8 miliarde de copii din intreaga lume sunt expusi la substante toxice din aer. Daca in tarile dezvoltate, peste 52% dintre copiii cu varste mai mici de cinci ani sunt expusi la niveluri periculoase ale particulelor fine in suspensie, care sunt mai subtiri decat firul de par uman si care pot patrunde in tractul respirator, provocand numeroase probleme de sanatate, in cazul tarilor in curs de dezvoltare vorbim de 98% dintre copii.Consecintele expunerii la poluare in copilarie se prelungesc si in viata adulta.Potrivit Quartz, la supermarketurile de top din Ulaanbaatar poti cumpara "cocktailuri de oxigen", cu echivalentul a doi dolari bucata, care contin oxigen pulverizat in pahar cu ajutorul unui pai special.Comerciantii sustin ca bautura are acelasi efect ca o plimbare de trei ore printr-o padure deasa.C.S.