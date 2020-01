Vlad Voiculescu o acuza pe Firea ca "spoieste bulevardele" cu un "amestec lipicios" ca sa scada indicatorii de poluare

Ziare.

Intr-o postare pe Facebook, intitulata "Un nou episod criminal din lupta Gabrielei Firea cu adevarul si cu sanatatea bucurestenilor", Vlad Voiculescu noteaza ca saptamana trecuta o masina stropea strazile din Capitala cu o substanta al carui scop este sa mentina praful la sol.Astfel, indicatorii de poluare scad, insa viata participantilor la trafic este pusa in pericol, atrage atentia candidatul la PMB."Gabriela Firea ar face orice, oricat de riscant, ca tehnologia - acum disponibila si unor ong-uri independente - sa nu mai arate poluarea extrema din Bucuresti.Saptamana trecuta am vazut seara pe cheiul Dambovitei o masina care stropea strada. M-am intrebat ce este.Gabriela Firea spoieste bulevardele cu o substanta care arata precum apa, de fapt cu un amestec lipicios, care, pentru o perioada de cateva zile, poate retine o parte din particulele de praf la sol - iar in felul acesta scad un pic indicatorii de poluare.Aceasta mazga pune in pericol viata celor din trafic fiindca scade aderenta carosabilului!Inclusiv Brigada Rutiera a Municipiului Bucuresti spune ca nu recomanda stropirea strazilor, asa cum atrage atentia organizatia pentru promovarea transportului alternativ Optar - care au facut si plangeri fata de actiunile periculoase ale Primariei. Politia a amendat, dupa informatiile mele, compania respectiva", se arata in postarea fostului ministru.Voiculescu subliniaza ca Firea este speriata ca nu va mai obtine un al doilea mandat la Primaria Capitalei, astfel ca "nu mai are niciun scrupul"."Speriata ca pierde drumul spre al doilea mandat, Firea nu mai are nici un scrupul.Daca ati avut vreun accident in ultimele zile din cauza lipsei de aderenta, vorbiti cu un avocat despre aceasta stropire a strazilor. Daca nu aveti avocat, scrieti aici in comentarii, sunt sigur ca vom gasi.Bucurestiul are nevoie de aspirarea strazilor si de spalare cu jet sub presiune. Ceea ce face primaria Gabrielei Firea este similar cu a varsa o bautura cu zahar pe o podea cu noroi. (...)Dintre toti participantii la trafic, biciclistii si motociclistii sunt cel mai expusi la riscuri in conditiile descrise mai sus. Iar Romania deja ocupa primul loc in UE la biciclisti morti pe sosele. In Bucuresti, in ultimii doi ani au fost raportate peste 100 de accidente grave cu biciclisti. Noua oameni au murit", a mai scris Vlad Voiculescu pe reteaua sociala.Amintim ca tema poluarii din Capitala a declansat un adevarat scandal intre oficiali.Inca de la inceputul saptamanii trecute Gabriela Firea si ministrul Mediului, Costel Alexe, s-au contrat pe tema poluarii din Bucuresti.A.D.