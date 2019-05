WWF, despre o cauza a fenomenelor meteo extreme din Europa: Cetatenii UE consuma 20% din resursele planetei, desi reprezinta doar 7% din populatie

Ziare.

"Acest consum este direct responsabil pentru fenomenele meteo extreme resimtite din ce in ce mai des pe continent. Este important sa ne asiguram ca UE atinge emisii nete zero pana in 2040", arata raportul WWF publicat joi.Acesta arata ca, daca toata lumea ar avea acelasi stil de viata ca cetatenii europeni, maine, 10 mai, am fi epuizat resursele pe care Pamantul le poate genera intr-un an, conform celui mai recent raport WWF si datelor Global Footprint Network.La nivel global, Earth Overshoot Day sau ziua in care terminam resursele Pamantului si incepem sa consumam din resursele pe care ar trebui sa le mosteneasca generatiile viitoare a picat anul trecut pe 1 august, o data marcata din ce in ce mai devreme in calendar, in fiecare an."Pentru a acoperi necesarul de resurse naturale consumat in prezent de UE, am avea nevoie de 2,8 planete, mult peste media mondiala, care este de aproximativ 1,7 planete si depaseste ceea ce este sustenabil pentru planeta noastra. Incepand cu anii 1970, cerem de la Pamant mai multe resurse decat acesta poate genera intr-un an si ne afundam si mai mult in datorii pe care nu le vom putea achita vreodata. Consecintele acestui consum excesiv sunt reprezentate de pierderea biodiversitatii, defrisari, diminuarea drastica a stocurilor de peste, deficitul de apa, eroziunea solului, poluarea aerului si schimbarile climatice, ceea ce duce la fenomene meteorologice extreme mai frecvente, cum ar fi secetele, inundatiile si incendiile. Aceste amenintari, la randul lor, provoaca tensiuni si conflicte si agraveaza inegalitatile socio-economice", se arata in raport.60% din amprenta ecologica a UE este alcatuita din carbon. Temperaturile lumii au crescut deja cu aproximativ 1 grade C, iar Europa a inceput deja sa simta impactul."Potrivit Agentiei Europene de Mediu, inundatiile, secetele, valurile de caldura si alte fenomene meteo extreme au cauzat pierderi economice de 453 miliarde de euro intre 1980 si 2017, dar si pierderi de vieti omenesti: peste 115.000 de persoane din intreaga Europa", puncteaza documentul.Cel mai recent raport WWF, Living Beyond Nature's Limits ("Consumand peste limitele naturii"), subliniaza numeroasele diferente dintre amprentele ecologice ale statelor membre ale UE si cele ale altor tari din lume. De asemenea, arata ca, in pofida unor mari variatii intre tarile UE, nici una dintre ele nu functioneaza la un nivel sustenabil. Acesta reitereaza concluziile din raportul stiintific al Platformei Interguvernamentale pentru Biodiversitate si Servicii Eosistemice (IPBES) si ofera recomandari privind schimbarile urgente necesare pentru a utiliza mai sustenabil resursele naturale.