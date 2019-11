Zeci de parinti si copii au participat la Marsul Oxigen pentru Romania: "Vreau aer in plamani, nu praf!"

Ziare.

Pe pancarte se puteau citi mesaje precum 'Avem solutii pentru reducerea poluarii aerului in Romania' sau 'Vrem monitorizare in timp real a poluatorilor', se arata intr-un comunicat remis Ziare.com de Asociatia Breasla Constructorilor Ieseni.Organizatorii marsului spun ca evenimentul a avut un dublu rol: "Pe de o parte sa traga un, dar si sa prezinte solutii de a"."Participantii la mars s-au deplasat pe traseul Biblioteca Nationala - Ministerul Mediului, acolo unde a fost deja depus", mai arata sursa citata., manager de proiect si presedintele Asociatiei Breslei Constructorilor Ieseni, a declarat ca propiectul a pornit de la suferinta mai multor oameni, "care s-au vazut neputinciosi in fata problemei poluarii aerului"."Timp de un an, un grup de experti independenti a lucrat la elaborarea Politicii Publice Alternative in Domeniul Calitatii Aerului, document care sa vina cu solutii concrete pentru ca aplicarea legislatiei de mediu sa se realizeze la standarde europene", a mai declarat Mioara Gociu.La randul sau,"Aceasta institutie trebuie sa fie dotata cusi sa poata afla in timp real cine polueaza", a afirmat acesta.Cat despre costuri, ele vin din investitiile care trebuie sa fie realizate si de agentii economici, si de autoritati."In cazul agentilor economici care au autorizatie integrata de mediu, pentru transmiterea datelor in timp real privind poluantii emisi in aer catre autoritatile competente, acestia ar trebui sa isi achizitioneze un. La randul sau, Garda Nationala de Mediu ar trebui sa implementeze la nivelul fiecarui judet un", a explicat avocat, expert in cadrul proiectului.La acestea, se adauga achizitionarea de catre", a adaugat si Marius-Mihai Cazacu.In cadrul aceluiasi proiect a fost creata si Coalitia pentru Aer Curat, din care fac parte zeci de ONG-uri din tara care activeaza in domeniul sanatatii si protectiei mediului.Mai multe informatii privind Politica Publica Alternativa in Domeniul Calitatii Aerului, puteti afla accesand documentul integral pe site-ul breaslaconstructorilor.ro C.B.