Zeci de voluntari au strans 750 kg de deseuri de pe malurile Dunarii, la Giurgiu (Foto)

Proiectul "Cu apele curate" reprezinta un apel la implicare in combaterea si prevenirea poluarii cu plastic a apelor Dunarii, fiind initiat impreuna cu Lidl Romania si implementat in parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Participare Publica (CeRe), One World Romania la scoala si Asociatia pentru Relatii Comunitare (ARC).Potrivit sursei citate, programul a inceput la Sfantu Gheorghe, unde 100 de voluntari au colectat 5 tone de plastic, si a continuat pe malurile Dunarii in zona Giurgiu si Drobeta-Turnu Severin, pe 29 iunie, de Ziua Dunarii.In perioada iulie - septembrie va urma etapa de identificare si implementare a solutiilor de prevenire a poluarii cu plastic a apelor fluviului: dezvoltarea infrastructurii de colectare, activitati educative, de informare si de organizare comunitara, adresate copiilor, tinerilor si adultilor. Actiunile se vor derula in comunitatile din:, in parteneriat cu autoritatile locale si Inspectoratele Scolare Judetene."Proiectul se va finaliza cu evaluarea si revizuirea politicilor publice privind gestiunea deseurilor din plastic, protejarea apelor si educatia pentru mediu cu implicarea autoritatilor romane: Ministerul Mediului, Ministerul Educatiei, Departamentul de Dezvoltare Durabila, Administratia Nationala "Apele Romane", Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare 'Delta Dunarii' (INCDD) ", noteaza Asociatia MaiMultVerde.Conform unui studiu realizat, in 2014, de Facultatea de Stiinte ale Vietii a Universitatii din Viena, Dunarea transporta zilnic in Marea Neagra 4,2 tone de plastic (1.533 tone pe an).De asemenea, Joao Aguiar Machado, seful Directiei Generale MARE a Comisiei Europene (CE), a declarat recent ca Marea Neagra contine cea mai mare densitate de deseuri produse de om si ajunse in mediul marin, din Uniunea Europeana, iar 90% din aceste deseuri constituie plastic. Obiectivul UE este zero plastic in ape pana in anul 2030.Programul 'Cu apele curate' vizeaza colaborarea cu institutii europene si globale, precum Comisia Internationala pentru Protectia Dunarii (ICPDR), UN Water si UN Environment.Asociatia MaiMultVerde implementeaza incepand din anul 2008 proiecte de protectia mediului in acord cu misiunea sa de a construi o cultura a responsabilitatii si voluntariatului pentru mediu in Romania. Unul dintre domeniile prioritare de actiune il constituie combaterea poluarii cu plastic, asociatia implementand in acest sens, de-a lungul anilor, o serie de proiecte si campanii educative sub sloganuri ca 'Exista viata dupa colectare' sau 'Deseurile nu sunt gunoaie'.In cadrul actiunilor organizate de MaiMultVerde, voluntarii au colectat peste 350 tone de plastic din zone naturale, precum paduri, albii de rau sau trasee turistice.La 29 iunie, in fiecare an, cele 14 tari din bazinul Dunarii aniverseaza Ziua Internationala a Dunarii. Statele dunarene celebreaza impreuna unul dintre cele mai importante sisteme fluviale din Europa si viata salbatica din jurul acestui fluviu, noteaza www.danubeday.org.Dunarea este principalul fluviu european, care aduce numeroase beneficii economice tarilor riverane si impreuna cu afluentii sai formeaza unul dintre cele mai importante sisteme acvatice din Europa. Bazinul hidrografic al Dunarii joaca un rol important in contextul politic, social, economic si cultural pentru dezvoltarea Europei Centrale si de Sud-Est. Dunarea izvoraste din Muntii Padurea Neagra, Germania, la o altitudine de 1.078 de metri, si parcurge aproximativ 2.860 km pana in Delta Dunarii.Fluviul reprezinta o sursa importanta pentru alimentarea cu apa potabila, irigatii si industrie, pentru cei peste 115 milioane de locuitori ai acestei regiuni. Comunitatile riverane Dunarii se implica in actiuni ecologice, educative, socio-culturale, sportive si de recreere pentru protejarea acestui fluviu unic in Europa.