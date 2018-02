Ziare.

Sunt "contributia" ta la cele peste 50 de milioane de tone de deseuri de echipamente electrice si electronice (DEEE) care se estimeaza ca vor fi generate in lume, in anul 2018.Iti poti imagina 4.500 de Turnuri Eiffel din deseuri electrice? Ei bine, asta inseamna. Asta "construim", metaforic, la nivel global, in fiecare an.Aparatele electrice inutile reprezinta categoria de deseuri care creste cel mai rapid, conform Monitorului Global al Deseurilor Electrice 2017, raportul publicat de Universitatea Natiunilor Unite, Uniunea Internationala a Industriei Telecomunicatiilor si de Asociatia Internationala a Deseurilor Solide.Plauzibil? Da. Din ce in ce mai multe din obiectele care ne inconjoara sunt tehnologie electronica. Nu numai ca aparatele electrice si electronice au devenit accesibile deja aproape tuturor cetatenilor Planetei, dar si durata lor de viata este din ce in ce mai scurta. Se estimeaza ca in orice gospodarie exista cel putin 15 obiecte electrice si electronice si cel putin 2 kg de deseuri electrice (adica macar un aparat vechi sau stricat sau cateva baterii consumate).Tu stii cate deseuri electrice detii? Cum te-ai debarasat de ultimul aparat electric de care nu mai aveai nevoie?E o intrebare care merita pusa, din moment ce doar 20% din toate aceste deseuri extrem de periculoase ajung sa fie reciclate astfel incat sa nu polueze. Restul de 80% - 40 milioane de tone (adica 40.000.000.000 de kg!!!!) sunt fie aruncate in gropi de gunoi, fie dezasamblate nediferentiat, fie incinerate laolalta cu alte tipuri de gunoi.Poluarea datorata deseurilor electrice escaladeaza intr-un ritm atat de rapid, incat, daca in anul 2014, doar 44% din populatia lumii traia in tari cu legislatie specifica in domeniu, in 2016 acest procent a crescut la 66%! Din ce in ce mai multe state inteleg ca o problema atat de serioasa are nevoie sa fie tratata cu forta legii.Conform raportului pe 2017, noi, europenii, suntem al doilea continent "producator" de deseuri electrice, dupa Asia. In acelasi timp, suntem si cei care le reciclam cel mai mult. Totusi, chiar si in Europa, rata colectarii deseurilor electrice este de numai 35%!Exista, insa, chiar in Romania, gospodarii care colecteaza acest tip de deseuri in proportie de 100%, cel putin in ultimii ani. Este vorba de familiile voluntarilor care fac sau au facut parte din Patrula de Reciclare."De cand cel mic a intrat in program, la noi in casa n-a mai existat niciun aparat electric vechi si nicio singura baterie n-a mai ajuns la gunoi. Uneori chiar e trist ca nu s-a mai stricat nimic, ca sa duca la scoala. E asa mandru cand pleaca de acasa macar cu cateva becuri arse in ghiozdan!", marturisea amuzata mama unui agent al Patrulei, din ciclul primar.Patrula de Reciclare este nu doar un program de educatie de mediu care a facut ca 2.650.000 de kg de deseuri electrice sa ajunga la reciclare (in loc sa se adauge surselor de poluare din gropile de gunoi) dar si un "experiment" care a aratat ca este posibil ca, in Romania, sa se colecteze peste 25kg DEEE/persoana/an.Aceasta este cantitatea de deseuri electrice la colectarea careia contribuie anual fiecare voluntar din Patrula. Pe noi, restul cetatenilor, legea ne obliga sa colectam macar 4 kg DEEE/locuitor/an. Pare putin, nu? Si totusi, abia reusim sa depasim 1 kg.Cum se explica? In primul rand, prin faptul ca, atunci cand vrem sa ne debarasam de un aparat electric, nu il predam unui serviciu special de colectare, care se va asigura ca este reciclat, ci il aruncam sau il dam oricui este dispus sa ne scape de el.In al doilea rand, este stiut deja ca in Romania exista mii de deseuri electrice "istorice" - aparate produse cu zeci de ani in urma, "moarte" de ani buni si care, totusi, sunt pastrate in gospodarii si institutii.Gunoi nu este numai la groapa de gunoi. Si deseurile electrice din casa, din curte sau din depozit tot... gunoi sunt. Un gunoi periculos, in plus. Toxic si poluant.Spre deosebire de multe alte parti ale lumii, in Romania avem standarde, legi si servicii eficiente de colectare a deseurilor electrice.Noi putem colecta 100% din deseurile electrice, cu un efort minim - un apel telefonic gratuit (TelVerde 0800 444 800), cateva clickuri pe un site (www.patruladereciclare.ro/recicleaza/) sau direct printr-o aplicatie de mobil (DEEECollect). Putem sa construim ceva mai frumos decat 4.500 de Turnuri Eiffel din deseuri.