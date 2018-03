Apa, elementul vietii, din ce in ce mai greu de obtinut. Ce e de facut?

Cateva statistici interesante despre apa:

Doar 2% din apa de pe planeta este apa dulce, buna de baut, iar aceasta este impartita intre plante, animale si oameni. O buna parte dintre aceasta apa este blocata in calotele polare si glaciare, asadar, ramane doar o cantitate de 0.4% apa care sa sustina supravietirea.

Exista oameni care parcurg distante de zeci de km in fiecare zi pentru a face rost de apa;

2,6 miliarde de oameni nu au acces la apa potabila si 3.6 milioane mor anual din cauza problemelor legate de apa.

Discrepantele in ceea ce priveste consumul de apa sunt uriase dintr-o parte in alta a globului. Daca in unele zone ale lumii oamenii nu au ce bea, in America, o singura persoana foloseste 9.000 de litri de apa pe zi.

Ce este de facut?

Ziare.

com

Pentru om, apa are o multime de roluri, incepand cu cel de hidratare si terminand cu cel de sustinere a vietii in mod indirect, prin irigare, lacuri artificiale pentru peste, etc.Problema este ca, desi apa este prezenta in cantitati enorme in oceane, atunci cand vine vorba despre apa dulce, curata, buna de baut sau cel putin buna de folosit in industria alimentara, lucrurile stau destul de rau.Din pacate, posibilitatea ca apa sa dispara este o realitate. Poate ca nu este o realitate in Romania, cel putin pentru moment, insa viitorul nu suna chiar atat de bine.Tocmai de aceea, este bine sa se incerce folosirea unui numar din ce in ce mai mare de statii de epurare si de solutii care sa purifice apa.O statie de epurare poate sa purifice chiar si apa menajera si sa o transforme in sursa de energie pentru plante sau pentru animale.Din fericire, exista din ce in ce mai multe solutii economice, cum ar fi statiile de epurare de la General Biotech , care folosesc un sistem modular pentru a-si atinge scopul.Acesta vine la pachet cu o multime de avantaje majore, principalul avantaj fiind consumul mic de energie. Practic, o statie de epurare care foloseste sistemul modular poate sa consume cu pana la 50% mai putin decat o statie de epurare normala, prezenta pe piata.Desi apa obtinuta in acest mod nu poate sa fie folosita pentru consum, aceasta este ideala pentru irigatii sau pentru diverse procese industriale sau chiar pentru alimentarea bazinelor piscicole, in conditiile in care este inodora si limpede.Fara doar si poate, epurarea apei este solutia viitorului, alaturi de alte variante prin care se poate obtine apa dulce, cum ar fi desalinizarea apei marine.Din pacate, costul pentru cel de-al doilea proces este unul urias, asadar, epurarea ramane varianta optima, singura misiune ce trebuie sa fie indeplinita de fiecare comunitate fiind aceea de a alege statia de epurare perfecta.