Cat de mult "verde" suporta economia?

Munca anevoioasa

Economia si stabilitatea

Diferente si asemanari

Ziare.

com

Odata pe an, Asociatia Federala a Industriei Germane (BDI) organizeaza cel mai mare si mai important eveniment al sau: Ziua Industriei. Cu acest prilej, manageri importanti se intalnesc cu politicieni importanti. Anul acesta, reuniunea de la Berlin s-a desfasurat intr-un loc mai aparte, cu farmecul industrial de altadata. Insa fara aer conditionat.Dupa discursurile multor vorbitori, pe scena a urcat sefa Partidului Verzilor, Annalena Baerbock (foto) - zambitoare, increzatoare in sine, plina de energie. Nu inversunata, ci avand o atitudine pozitiva, amabila.Cine s-a asteptat ca Baerbock sa inceapa imediat cu subiectul favorit al ecologistilor - protectia climei - s-a inselat. Ea a vorbit despre Europa, piata comuna, puterea economica, relatiile cu SUA si China, inteligenta artificiala si tehnologia 5G.Mesajul ei: companiile, desigur, trebuie sa faca bani. Dupa economie a urmat ecologia, dar modul in care s-a petrecut aceasta tranzitie a fost bine primit de catre manageri.In loc de riscuri, Verzii vorbesc despre oportunitati, iar in loc de profit, despre protectie climatica si durabilitate. "Ceea ce propunem in domeniul concurentei, al ecologiei aflate in centrul economiei, in domeniul protectiei climatice ca motor al inovarii, in domeniul diversitatii, nu e in totalitate complet absurd. Am lucrat la aceste concepte ani de zile", explica reprezentanta Verzilor din Bundestag, Kerstin Andreae.De-a lungul anilor, partidul a invatat. A adus experti in cercetare, a analizat si comandat studii. "Am lucrat cu minutiozitate, iar doleantele pe care le exprimam in prezent au o componenta economica. Acest lucru da roade".Relatia actuala dintre Verzi si mediul economic e "fundamental diferita" fata de cea din trecut, spune Andreae.Acest lucru este vizibil in mod clar in landul Baden-Wurttemberg, unde Verzii guverneaza de opt ani. "S-a spus ca economia va muri, dar a fost exact invers".Ceea ce nu inseamna ca formatiunea ecologista este acum candidatul preferat al mediului economic pentru preluarea guvernului federal."Nu avem preferinte politice", sustine Asociatia Federala a Industriei Germane de ani de zile, subliniind ca lucreaza cu cine se afla la conducerea Cancelariei si a ministerelor federale.Daca dam crezare sondajelor actuale, la guvernare vor veni, curand, chiar ecologistii. Protectia climei si a mediului ar urma sa capete o importanta si mai mare.De aceea, ar trebui sa se consulte cu ecologistii si sa tina seama de parerile lor. Recent, presedintele BDI, Dieter Kempf, si liderul Verzilor, Baerbock, au acordat impreuna un interviu revistei de profil Wirtschaftswoche. "Interesele industriei si progresul ecologic nu se contrazic", a declarat Kempf cu acea ocazie.Verzii cer europenilor sa dea un exemplu de buna practica, stabilind standarde in domeniile: protectia climei, siguranta la locul de munca si sustenabilitatea, pe care apoi sa le impuna pe plan mondial.Presedintele BDI Dieter Kempf afirma ca abordarea este pur si simplu naiva si subliniaza ca trebuie cautati parteneri in intreaga lume si gasite solutii - asadar compromisuri - impreuna cu acestia.Incepand cu luna octombrie a anului trecut, astfel de subiecte au fost explorate si in cadrul Consiliului Consultativ Economic al grupului ecologist din Bundestag. Pe langa politicieni familiarizati cu mediul economic, in acest organism activeaza numerosi manageri si antreprenori de toate felurile, de la fondatori de companii si reprezentanti ai unor afaceri de familie traditionale, pana la un director executiv al unei companii listate la bursa.Verzii spun ca i-au invitat pe toti cei "deschisi catre schimbare". "Vrem cu adevarat sa dezvoltam, sa testam si sa facem mai bine lucrurile", spune Andreae.Ecologistii de astazi sunt pragmatici. Economia apreciaza acest lucru si spera ca orientarile politice clare sa ofere certitudine planificarii in afaceri. De nimic altceva nu se tem mai mult oamenii de afaceri decat de insecuritate.Cu toate acestea, ei vor masura prestatia Verzilor in functie de capacitatea acestora de a-si pune in aplicare agenda lor de mediu. Din opozitie e mai usor sa soliciti lucruri. Odata venit la guvernare, partidul ar putea constata ca unele lucruri sunt, totusi, complicate.