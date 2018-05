Conferinta anului pe teme de mediu - Deseurile de ambalaje: tendinte vs. eficienta

Hai la Pack Expo sa vezi altceva decat ai vazut pana acum in Romania!

Incepand cu ora 10:00, ministrul Mediului, presedinti de asociatii, lideri din industria alimentara, retele comerciale, distribuitori de echipamente, producatori de ambalaje si etichete vor participa la Conferinta Nationala "Deseuri de ambalaje: tendinte vs. eficienta".Printre speakerii conferintei se numara(Asociatia Romana a Carnii),(Federatia Patronatelor din Industria Alimentara),(DELOITTE Romania),(Ernst & Young Romania),(Cora Trade),(ALPLA Group),(Webomatic),(ROMPAP) si(FADI).Dezbaterile se vor axa in principal pe tema taxei pe ambalaje, managementul deseurilor, impactul modificarilor legislative in materie de ambalaje asupra industriei alimentare, dar si pe inovatii si tehnologii folosite in productia de ambalaje si etichete.Evenimentul este organizat de, revista(co-organizator) si, in colaborare cuPack Expo, expozitia de ambalaje si solutii de ambalare din Europa de Sud-Est, este organizata de EUROEXPO Fairs si ROMEXPO Bucuresti.EUROEXPO Fairs este cea mai mare companie privata din Romania, specializata in organizarea de targuri, expozitii si evenimente speciale.Cu o experienta de peste 15 ani in organizarea de targuri si expozitii noi, compania a inregistrat un trend ascendent si a reusit sa creasca anual atat numarul expozantilor, cat si pe cel al vizitatorilor.Prin intermediul targurilor organizate (Metal Show, Baby Boom Show - editiile de primavara si toamna, PRINT&SIGN, Corporate Gifts Show, Pack Expo, Expo Plast, Cleaning Show, Textile Technology Show), compania a realizat o platforma profesionala de comunicare intre reprezentanti ai mii de companii din Romania si din strainatate, pozitionand compania in varful clasamentului celor mai buni organizatori de evenimente.Targurile si expozitiile EUROEXPO ofera cadrul propice pentru interactionare, evenimente conexe informative si proiecte menite sa impulsioneze dezvoltarea economica.ROMEXPO S.A. este liderul industriei romanesti de targuri si expozitii, care imbina traditia cu experienta si calitatea de nivel international, toate in beneficiul expozantilor si vizitatorilor specialisti care, an de an, confirma buna reputatie a firmei.Compania este recunoscuta si pe plan international, fiind membru cu drepturi depline al Asociatiei Mondiale a Industriei de Expozitii - UFI, al Aliantei Targurilor din Europa Centrala - CEFA, al Uniunii Internationale de Raportare a Statisticilor Expozitiilor - CENTREX si al Asociatiei Organizatorilor de Targuri Agricole din Europa - EURASCO.