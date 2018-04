Gropile de gunoi sa fie amplasate la 5 km de zonele locuite - proiect

Ziare.

Prin distanta de cel putin 5 km, proiectul are ca scop eliminarea impactului negativ al depozitelor de deseuri asupra cetatenilor.Astfel, intre gropile de gunoi si locuinte, parcuri, rezervatii naturale, zone de interes balneoclimateric, zone de odihna si recreere, drumuri de interes national - ar trebui sa existe aceasta distanta de 5.000 metri.Initiatorii proiectului arata ca tara noastra are 200.000 hectare de terenuri degradate, astfel ca nu este nevoie de "construirea gropilor de gunoi pe terenuri arabile sau preluate din fondul forestier, in apropierea obiectivelor enumerate".In expunerea de motive, parlamentarii USR amintesc ca Romania e in procedura de infrigement din cauza gropilor de gunoi neconforme, care trebuiau inchise din 2009."Gropile sunt adevarate pericole pentru mediu si sanatatea publica intrucat elibereaza noxe in atmosfera precum si gaz metan din cauza caruia gropile se aprind adeseori, iar incendiile treneaza luni de zile, fiind o sursa de poluare in plus. De asemenea, levigatul provenit de la gropile de gunoi polueaza cursurile de apa din jur si panza freatica", subliniaza initiatorii.Astfel, mai arata acestia, calitatea vietii cetatenilor care locuiesc in apropierea depozitelor de deseuri scade semnificativ, iar sanatatea lor este pusa in pericol. Proiectul se afla in dezbatere publica la Senat , unde a fost inregistrat pe 5 aprilie.