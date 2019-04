Marcile P&G Fabric Care, cum ar fi Ariel si Tide, isi iau angajamentul de a reduce cu 30% ambalajele din plastic din Europa, pana in 2025

Ziare.

Acesta este un element esential pentru atingerea Obiectivului Ariel 2030 de a reinventa o solutie mai buna de curatare si de a economisi cu 50% mai multe resurse pana in 2030, inclusiv materiale plastice virgine.Aceste reduceri de materiale plastice planificate de marcile Ariel, Tide si alte marci P&G Fabric Care se ridica la peste 15.000 de tone pe an, pana in 2025, fata de 2018.Desi ambalajele de plastic ale marcilor P&G Fabric Care reprezinta un procent relativ mic din totalul deseurilor de plastic din Europa, cantitatea de plastic salvata in fiecare an ar fi semnificativa - suficienta pentru a produce o linie de sticle de detergent care sa faca inconjurul Pamantului.Andrei Cosuleanu, presedintele organizatiei Act for Tomorrow Romania a declarat:"Astazi, una dintre cele mai mari probleme privind poluarea este folosirea excesiva a plasticului, de cele mai multe ori o singura data, iar reciclarea acestui material a devenit o problema globala. Asumarea din partea P&G a acestor obiective indraznete vine ca o masura importanta si necesara pentru combaterea schimbarilor climatice si salvarea resurselor. Insa, nu este suficient ca o companie sa adopte masuri indraznete privind combaterea poluarii, ci este datoria fiecarui om de a actiona in parteneriat cu natura si nu impotriva acesteia. Companiile au responsabilitatea de a le oferi comsumatorilor produse intr-un ambalaj prieten cu natura, iar acestia au datoria de a le colecta si de a le recicla."Virginie Helias, Chief Sustainability Officer P&G, a declarat: "Marcile noastre, Ariel si Tide, sunt deschizatoare de drumuri pentru practicile de reducere a ambalajelor. Acestea vor avea un rol decisiv in indeplinirea angajamentului P&G de a reduce utilizarea materialelor plastice virgine in ambalaje cu pana la 50%, pana in anul 2030. Acesta este doar unul dintre numeroasele exemple de marci de top P&G care inoveaza pentru a inspira si a permite consumul responsabil."Pana in 2022, P&G Fabric Care Europe doreste ca ambalajele tuturor marcilor sale sa fie 100% reciclabile. Ariel si Tide se straduiesc sa creasca cererea fata de reciclare si folosesc in ambalajele lor din ce in ce mai multe materiale reciclate post-consumator (PCR), care astazi contin deja pana la 50% PCR. Pentru a merge mai departe pe drumul catre circularitate, industria trebuie sa colaboreze si sa promoveze reciclarea usoara si eficienta.In sprijinul acestui lucru, oamenii de stiinta P&G lucreaza cu industria la solutii inovatoare, cum ar fi mansoanele perforate PetCore pentru o mai buna reciclare. Aceste eforturi au fost recunoscute, de exemplu cu Premiul "Ambasadorul Anului privind reciclarea plasticului in UE", primit de Gian De Belder, cercetator stiintific principal la P&G. Acest premiu marcheaza recunoasterea persoanelor care au contribuit in mod deosebit la aceasta industrie.Ariel participa, totodata, la experimente de ultima generatie, cum ar fi LOOP, care urmareste sa actioneze circularitatea cu principii precum modelul "milkman refill".Volker Kuhn, P&G Fabric Care Vicepresident, a declarat: "Permanent ne straduim sa ne dezvoltam afacerea in mod sustenabil. Indepartarea a 30% din materialele plastice din toate produsele Fabric Care din Europa este o miscare indrazneata pe care dorim sa o finalizam pana, cel tarziu, in 2025. Suntem incantati de faptul ca din ce in ce mai multi consumatori aleg Ariel PODS, care este cel mai compact detergent pe care il oferim. Capsulele de detergent lichid pentru haine necesita mai putine ambalaje din material plastic la fiecare spalare, in timp ce furnizeaza cantitatea exacta de detergent necesar, evitand astfel risipa si dozarea suplimentara. Abordarea problemelor legate de materialele plastice este responsabilitatea tuturor si suntem hotarati sa facem un pas catre circularitate, astfel incat niciun material plastic din ambalajele marcilor noastre sa nu ajunga in oceane sau in depozitele de deseuri."