Mihai Eminescu Trust: 1267 proiecte pentru revitalizarea satelor din Romania in ultimii 20 de ani

20 de ani de activitate ai Fundatiei Mihai Eminescu Trust in cifre

De 20 de ani, Mihai Eminescu Trust aplica o abordare integrata de dezvoltare durabila care implica si responsabilizeaza actorii locali, contribuie la pastrarea autenticitatii patrimoniului si la armonizarea acestuia cu nevoile comunitatii.Viziunea fundatiei este de a genera mandrie si bunastare in randul membrilor comunitatilor, construind impreuna cu ei un viitor auto-sustenabil, prin punerea in valoare a patrimoniului cultural si natural.Fundatia se concentreaza in primul rand asupra localitatilor din Transilvania al caror statut special este dat atat de bogatia si diversitatea patrimoniului cultural si natural pe care il detin, cat si de provocarile determinate de exodul sasilor din 1990.In perioada de tranzitie care a urmat, Fundatia Mihai Eminescu Trust a contribuit la definirea unei noi identitati locale si la dezvoltarea unui nou spirit de comunitate.este conceptul-umbrela al Fundatiei, nascut din nevoia de a creste capacitatea comunitatilor locale de a-si ingriji si valorifica durabil patrimoniul.Din numeroasele intalniri organizate in cadrul comunitatilor, s-a observat nevoia localnicilor pentru instruire profesionala in meserii traditionale si crearea de oportunitati pentru imbunatatirea calitatii vietii.Acest concept integrat de revitalizare a comunitatilor rurale prinde viata prin atingerea a trei obiective cheie: pastrarea autenticitatii si valorizarea patrimoniului cultural, incurajarea meseriilor si a mestesugurilor traditionale si dezvoltarea capacitatii antreprenoriale locale.In cei 20 de ani de activitate, echipa Fundatiei a reusit sa identifice nevoile reale, sa motiveze si sa responsabilizeze comunitatile locale prin cele 1267 de proiecte finantate si implementate in 115 localitati.Aceste proiecte au avut anvergura diferita, de la mici proiecte in domeniul protejarii patrimoniului cultural si natural, pana la proiecte integrate, care au vizat dezvoltarea generala a satelor, avand costuri directe de peste 11,4 milioane de euro.Fundatia Mihai Eminescu Trust se bucura astazi de recunoastere nationala si internationala, este partener de dialog pentru universitati din tara si din strainatate, pentru Consiliul Europei, Comisia Europeana si U.S.A.I.D.Fundatia colaboreaza indeaproape cu mai multe ambasade, cu peste 25 de agentii de turism, iar rezultatele obtinute au fost apreciate prin importante premii nationale si internationale.Echipa Fundatiei este alcatuita in prezent din: un coordonator de proiecte de restaurare, un manager pentru planificare si dezvoltare de proiecte, un asistent PR, un ofiter de comunicare si un asistent manager.", a declarat● 674 de proiecte de reabilitare a patrimoniului civil;● 95 de proiecte pentru reabilitarea patrimoniului religios;● 155 de proiecte de imbunatatire a spatiului public;● 108 proiecte de dezvoltare a turismului cultural;● 44 de familii sustinute prin donatii de materiale de constructii;● 33 de proiecte de sprijin pentru antreprenori;● 22 de ateliere de dezvoltare personala si comunitara;● 11 proiecte integrate, multidisciplinare;● 24 de proiecte educationale;● 11 proiecte distincte pentru protejarea mediului● 2.542.750 de puieti plantati in 8 judete ale Romaniei in 11 ani de parteneriat alaturi de AccorHotels-Orbis Group● 576 de hectare reimpadurite● 117 scoli partenere● 1905 voluntari implicati in actiunile de impadurire● 6 livezi scolare infiintate● 190 de localnici instruiti in tehnici traditionale de constructie;● 48 de localnici instruiti in agro-turism;● 28 de absolventi ai cursurilor de bucatar;● 40 de localnici participanti la cursurile de limba engleza;● 100 de locuri de munca aferente proiectelor promovate de Mihai Eminescu Trust;● 120 de locuri de munca asigurate in perioada sezonului turistic.● 20 de mesteri sprijiniti sa isi infiinteze mici intreprinderi;● sprijin pentru 4 fierarii si 5 ateliere de tamplarie;● 2 cuptoare de caramida si tigla construite;● 20 de locuitori sprijiniti sa isi amenajeze propria casa de oaspeti;● 2 tesatoare sprijinite sa produca si sa vanda tesaturi traditionale;● 1 livada ecologica si o fabrica de suc de mere;● 1 intreprindere pentru producerea de peleti;● 5 asociatii rurale constituite in satele Alma Vii, Archita, Biertan, Malancrav si Viscri;● 1 S.R.L. al Fundatiei infiintat pentru administrarea caselor de oaspeti traditionale.● 180 de copii au participat la taberele de vara tematice organizate anual incepand cu2014;● Peste 10.000 de elevi din zonele rurale au fost implicati in plantarea a 2.500.000 depuieti in campaniile de impadurire desfasurate in parteneriat cu Grupul HotelierAccorHotels-Obris Group;● 7 scoli din Sighisoara si peste 500 de elevi au fost implicati in activitati de ecologie;● 18 elevi care au obtinut premii Mihai Eminescu Trust pentru rezultate bune laconcursuri de istorie si biologie.Domeniile de activitate in care Fundatia activeaza au fost dezvoltate in mod organic, in decursul celor 20 de ani de activitate.- Punerea in valoare a patrimoniului construit;- Cursuri de formare profesionala;- Proiecte pentru dezvoltarea antreprenoriatului local;- Proiecte pentru dezvoltare comunitara;- Turism cultural responsabil;- Pastrarea si punerea in valoare a patrimoniului natural;- Proiecte de educatie non-formala;- Dezvoltare organizationala interna;- Sustinerea altor initiative de dezvoltare din zona.