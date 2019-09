Noi reguli privind deseurile generate la concerte, evenimente si reuniuni publice. Obligatoriu colectare selectiva si toalete ecologice

Ziare.

"Romania este gazda unora dintre cele mai mari festivaluri din Uniunea Europeana, iar numarul si dimensiunea acestor evenimente este in continua crestere. Anual, peste 1 milion de persoane participa la marile festivaluri de muzica. Acestora li se adauga participantii altor tipuri de evenimente sportive, culturale, precum concerte, serbari, targuri, zilele oraselor si comunelor, dar si manifestatiile religioase sau politice", se mentioneaza in comunicatul asociatiei.Organizatia "Act for Tomorrow" a transmis mai multe propuneri Ministerului Mediului privind colectarea separata a deseurilor de ambalaje in cadrul festivalurilor din Romania, propuneri care au fost incluse in Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 54/2012 privind desfasurarea activitatilor de picnic, initiat vineri, 30 august 2019, de fostul ministru Gratiela Gavrilescu, precizeaza asociatia."Prin acest proiect de lege, aflat in dezbatere publica, Ministerul Mediului si-a propus prevenirea si reducerea cantitatii de deseuri generate in cadrul evenimentelor si reuniunilor publice, cum ar fi concertele, festivalurile, serbarile, zilele oraselor/comunelor, manifestatiile politice sau religioase. In acelasi timp, Ministerul Mediului tine cont de noile pachete legislative la nivel european. Proiectul de lege propune o serie de masuri care trebuie implementate de catre organizatorii evenimentelor, pentru a diminua impactul negativ asupra mediului", se precizeaza in comunicatul organizatiei.Propunerile privesc asigurarea infrastructurii necesare colectarii separate a deseurilor pe minim trei fractii - reciclabile, nereciclabile si biodegradabile, precum si cu toalete ecologice; asigurarea marcarii punctelor pentru colectarea separata a deseurilor si afisarea regulilor privind colectarea separata, cu exemplificarea tipurilor de deseuri; asigurarea igienizarii si salubrizarii locului de desfasurare a evenimentului; asigurarea ca produsele alimentare si bauturile comercializate sau oferite gratuit la locul de desfasurare a evenimentului sunt ambalate in ambalaje reutilizabile sau biodegradabile care respecta standardul SR 13432:2002; furnizarea participantilor informatii specifice privind sistemul de colectare separata pus la dispozitie si a conditiilor care trebuie indeplinite pentru colectarea corecta a deseurilor produse.Fostul ministru al Mediului, Gratiela Gavrilescu, afirma ca acest demers legislativ are rolul de a reduce deseurile de unica folosinta."Acesta este ultimul document pe care l-am adoptat in calitate de Ministru al Mediului. (...) . Imi doresc ca acest proiect sa reprezinte primul pas care sa ajute organizatorii de evenimente sa devina ei insisi promotori ai masurilor care asigura sustenabilitatea si tranzitia catre o economie circulara", a apreciat Gratiela Gavrilescu, citata in comunicatul remis de Act For Tomorrow.Asociatia invita organizatiile non-guvernamentale, organizatiile de transfer de responsabilitate, autoritatile publice locale si ceilalti actori implicati sa participe la dezbaterea publica pe marginea acestui proiect de lege si sa sprijine organizatorii de evenimente in implementarea masurilor propuse, noteaza sursa.