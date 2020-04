Proces pentru salvarea raului Basca Mare: Apa care adaposteste 10 specii de pesti si este in pericol sa fie secata

Raul adaposteste 10 specii de pesti

Declic cheama in judecata in acest proces pe presedintele Consiliului Judetean Covasna, Consiliul Judetean Covasna si Hidroelectrica SA Bucuresti - Sucursala Arges. Obiectul procesului este suspendarea unui act administartiv, potrivit portalului instantelor. "Acest rau reprezinta un element de prima valoare al patrimoniului nostru natural, rau considerat de activistii pentru mediu de la Balkan River Defence ca fiind un rau de clasa mondiala. Este singurul rau al sitului Natura 2000 Penteleu, sit menit sa protejeze specii de pesti si habitate ripariene," explica Declic de ce a deschis acest proces.Un habitat riparian sau zona ripariana este un tip de habitat al faunei salbatice, care se gaseste de-a lungul malurilor unui rau, al unui curs de apa sau al unei alte surse de apa in miscare activa, cum ar fi un izvor sau o cascada.Potrivit unei investigatii realizate de Deutsche Welle , denumita, componenta amenajarii hidroenergetice Siriu-Surduc care ameninta raul Basca Mare este denumita "treapta Surduc - Nehoiasu" si arata ca o microhidrocentrala amplificata la paroxism.Aceasta prevede o captare a raului Basca Mare sus in Covasna, prin barajul Surduc, un tunel de aductiune pana jos la Nehoiasu, in versantul stang al Buzaului, si hidrocentrala Nehoiasu II. Prin urmare,"Raul Basca Mare este un rau extrem de pretios, in contextul ecocidului provocat de hidrocentrale in Carpatii Romanesti. Este un miracol faptul ca in Romania mai exista un astfel de rau. El adaposteste 10 specii de pesti: pastrav, lipan, clean, boistean, bledita, moioaga, grindel, petroc, cara si zglavoaca.Si are un sector considerabil fara drum pe malul raului, un sector de vale natural, spectaculos, fapt ce il face un element esential al patrimoniului natural romanesc. Este si singurul rau al sitului Natura 2000 Penteleu. Secarea raului va afecta semnificativ toate speciile si habitatele acvatice si ripariene pentru care a fost desemnat situl Natura 2000, infractiune ignorata de Garda Nationala de Mediu," potrivit Deutsche Welle.Conform sursei citate, este vorba de o imensa amenajare hidroenergetica ceausista, "Siriu-Surduc", care prevedea mutilarea a 6 rauri: Basca Mare, Buzau, Siriu, Basca Mica, Basca Rozilei si Zabala, adica distrugerea retelei hidrografice de pe un areal enorm din Carpatii de Curbura.