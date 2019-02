Specialist ornitolog: Nimeni in afara de Guvern nu vrea sa ucida cormoranii. Comunistii i-au impuscat, au inecat puii, a fost un adevarat masacru

Prigoana cormoranului in comunism

Nimeni in afara de Guvern nu vrea sa ucida cormorani

Toate au in natura un rost, noi rupem echilibrul

Grup de lucru pentru cormorani la Guvern

Piscicultorii vor bani, nu sange de cormorani

In ultimii ani si in special de cateva luni bune, radem cu pofta la iesirile ministrului Petre Daea. Cel mai recent dusman al ministrului este cormoranul, despre care vorbeste cu orice ocazie, de la Parlamentul European la cel mioritic.Insa, in timp ce poporul rade, Daea lucreaza meticulos, organizat si mai ales operativ la un plan de a-si anihila dusmanul. Si l-a cooptat in echipa sa si pe colegul de la Ministerul Apelor, Ioan Denes. Astfel, acesta a anuntat ca are de gand sa modifice Legea Vanatorii, astfel incat cormoranii sa fie lichidati Aceste pasari sunt protejate in Uniunea Europeana din care si noi facem parte, insa acest lucru nu pare sa fi cantarit vr-un pic pentru guvernanti.De la ocupantii Palatului Victoria si subordonatii lor am auzit de toate: ca sunt peste jumatate de milion de cormorani, ca mananca mai mult peste decat romanii sau ca inoata in piscine, unde se relaxeaza dupa ce au falimentat companii intregi din domeniul piscicol.Insa situatia nu sta deloc asa in realitate. Ovidiu Bufnila, responsabil cu comunicarea la Societatea Ornitologica Romana (SOR), spune ca de fapt sunt in jur de 60.000 de pasari - cormoran mare si cormoran mic - in Romania, potrivit celui mai recent recensamant asumat de Guvern si raportat Comisiei Europene.Chiar daca acesta dateaza din 2014 si populatia are un trend ascendent, tot nu poate fi vorba de o problema nationala, asa cum este prezentata."Cormoranii erau si inainte de comunism, erau o populatie destul de mare si noi avem Delta, rauri care nu ingheata. Populatia de cormorani acum se reface la ceea ce a fost inainte de comunism. In comunism, cormoranul a fost o pasare careia i-au distrus coloniile, i-au impuscat, i-au taiat copacii, i-au distrus cuiburile, ouale, puii au cazut in apa, au fost inecati. Acolo a fost un adevarat masacru si acum spunem ca s-au inmultit cand de fapt populatia se reface.Si se reface pentru ca, da, nu mai este prigonita asa cum era inainte. In conditiile in care ii omorau anual si faceau rapoarte... Am vazut unul din anii '60 in care raportau cu mandrie cei de la Tulcea ca au reusit sa distruga undeva la 30.000 de pasari. Deci asemenea macel a fost atunci la nivelul pasarilor si acum, cand nu se vaneaza si nu li se distrug coloniile, li se reface populatia care a fost inainte de prigoana asta puternica din comunism", a explicat, pentru, Ovidiu Bufnila.Romania a declarat cormoranul specie protejata abia din 2007, dupa aderarea la UE, cand a trebuit sa aplice toate regulile din tratatele si directivele europene.Bufnila spune ca solutia lui Denes, de a modifica Legea vanatorii pentru a permite un nou masacru al cormoranilor este una extrema, ce nu va aduce nimic bun si nici nu e dorita de piscicultori sau vanatori."Conflictul intre cormorani si piscicultori a fost mereu, nu de cand vorbeste dl Daea. Noi stiam de problema asta si am oferit solutii, am lucrat cu piscicultorii, am incercat sa le oferim solutii. Exista solutii neletale, pasarea nu poate fi vanata, este protejata.Dar din toate discutiile pe care noi le-am avut cu piscicultorii, nimeni nu vrea de fapt sa impuste pasarile. Sunt piscicultori care ne-au spus 'noi iubim pasarile, nu vrem sa le omoram'. In acelasi timp, vanatorii nu vor sa le vaneze pentru ca nu prezinta interes cinegetic pentru ei, cormoranul nu se mananca. Din punctul nostru de vedere, ceea ce a spus dlul Denes este solutia extrema, radicala", a explicat Bufnila.L-am intrebat pe specialist ce s-ar putea intampla daca s-ar merge inainte cu masura extrema, iar efectele sunt de cele mai multe ori intr-un lant de consecinte grave."Cand te apuci sa faci o chestie s-ar putea sa te doara dintii cu altele. Va dau un exemplu de aici de la noi, din Romania.de vulturi care cuibareau in Romania au fost pierdute pentru ca oierii lasau cadavre otravite pe camp sa manance lupii.Si, pentru ca au reusit sa-i extermine din pacate si la fel am reusit sa exterminam si echipa de curatenie a naturii, care sunt vulturii. Vulurii nu vaneaza, vulturii mananca doar cadavre. Aveai un mistret care a murit de pesta porcina, acela era mancat de vulturi pana la ultimul os. Zaganul este ultimul vultur care vine la masa si mananca oasele. Deci nu mai ramanea nimic, asta era echipa de curatenie a naturii.Noi am pierdut-o doar pentru ca am pus cadavre otravite ca sa scapam de lup. Si acum, pentru ca a disparut lupul, care tinea in frau populatia de sacali, acum toata lumea din Dobrogea se plange ca sunt prea multi sacali. Pana la urma urmei", ne-a explicat specialistul.In ce priveste pescuitul, acesta arata ca mereu va exista un conflict pentru ca mereu pasarile vor manca peste."Daca ii intrebi pe cei din Delta, o iti spuna ca pelicanul e marea problema, de altfel, pana acum 10-12 ani, pelicanul era considerat cel mai mare 'daunator' pentru piscicultori. Acum e cormoranul, peste cativa ani,. Am poze cu o cioara care mananca peste. Codalbul, cea mai mare acvila din Europa si din Romania, mananca si peste. Am o poza cu un codalb care tine in gheare un crap de 2-3 kg.Noi am invatat gresit la biologie ca exista animale folositoare si animale daunatoare. Noua ni s-a spus ca doctorul padurilor este ciocanitoarea, dar in acelasi timp o ciocanitoare viziteaza cuiburile de pitigoi, de pasari care cuibaresc in scorbura si le mananca ouale sau puii. Cioara - toata lumea stie ca e un mare daunator. Dar fara cuiburile de cioara n-ar avea soimii unde sa cuibareasca, pentru ca ei nu construiesc cuiburi, ci ocupa cuiburi de cioara.De aceea credem ca masura asta de a impusca pasarile este una extrema", a conchis Ovidiu Bufnila.Cei de la SOR sunt insa optimisti ca nu se va repeta greseala din comunism. Ne-au spus ca saptamana viitoare, la nivelul ministerelor cu responsabilitati in aceasta chestiune, se va constituti un grup de lucru pentru a gasi masuri pentru "problema cormoranilor"."Noi am inceput sa cerem formarea unui grup de lucru si astazi (vineri 22.02.2019, n.red.) am aflat ca de luni se incepe crearea acestui grup de lucru, vom fi si noi prinsi acolo, si specialisti de la Ministerul Mediului, si Agriculturii, si piscicultori, toti factorii implicati vor avea un cuvant de spus si acest grup de lucru va trebui sa vina cu solutii.Si daca piscicultorii nu doresc sa fie impuscate pasarile, daca vantorii nu doresc sa le impuste si biologii spunem ca nu trebuie impuscata aceasta specie, si UE spune ca nu, atunci cu siguranta va trebui sa fie gasite solutii neletale pentru pasari si sa le aduca compensatii piscicultorilor care au pierderi. Dar si aici, la pierderi, trebuie gasita o metodologie foarte clara prin care sa se calculeze care sunt pierderile pentru ca cifrele care se anunta peste tot suna putin a basm", a punctat Bufnila.In ceea ce priveste solutia dorita de piscicultori, aceasta este simpla - bani. In Romania nu s-au dat subventii in domeniul piscicol, insa, pana in 2017, s-au acordat compensatii din fonduri europene.Banii erau acordati pentru piscicultorii care aveau pierderi provocate de pasari, in special de cormorani, dar doar fermelor care erau incluse in situl Natura 2000. In orice caz, din 2017 ele nu au mai fost acordate deloc de autoritatile din Romania, desi celelalte tari europene inca beneficiaza.Asadar, piscicultorii romani pleaca din start cu un dezavantaj si ceea ce vor ei sunt bani. Insa Romania nu are inca nici macar buget pe anul in curs.