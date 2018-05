Sute de elevi au invatat despre colectarea selectiva, iar voluntarii au adunat apoi 4,5 tone de deseuri intr-o zi

Ziare.

com

Campania consta in doua etape principale: prima reprezinta un, format din ateliere interactive si cursuri dedicate colectarii selective si reciclarii. Obiectivul acestui program este de a pune bazele si a genera o schimbare durabila a obiceiurilor de acasa. Campania continua cuin comunitati.Proiectul "O Romanie curata incepe de acasa" a fost lansat la Urlati, judetul Prahova, unde P&G are o unitate de productie ce reprezinta deja un exemplu pozitiv pe plan local, avandrezultate din operatiuni.In cadrul orelor de curs derulate in campanie, pestea deseurilor. In plus, ziua de 19 mai a fost dedicata actiunii de curatenie in oras, adunand mai mult de, angajati P&G si membri ai comunitatii locale, care au colectatCampania O Romanie curata incepe de acasa va continua si in alte comunitati, ajutandu-i pe locuitori sa adopte obiceiurile de reciclare in viata lor cotidiana si sa dezvolte o cultura civica a respectului fata de natura.", spune", adauga Antoine Brun., explica: "".P&G serveste clienti din intreaga lume cu unul dintre cele mai puternice portofolii de marci de top, de incredere si de calitate, printre care se numara Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Fairy®, Gillette®, head & shoulders®, Lenor®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, Tide®. Comunitatea P&G include operatiuni in aproximativ 70 de tari din intreaga lume. Vizitati http://www.pg.com pentru cele mai recente stiri si informatii despre P & G si marcile sale."Let's Do It, Romania!" este cea mai mare miscare sociala din Romania. Din 2010 si pana astazi, "Let's Do It, Romania!" a implicat mai mult de 1.400.000 de voluntari in actiuni nationale de curatenie si mai mult de 50.000 de copii si parinti in proiecte educationale.Mai mult de 700 de zone cu deseuri au fost curatate cu ajutorul aplicatiei pentu mobil "Let's Do It, Romania!", care a fost descarcata gratuit de peste 9.500 de voluntari digitali. "Let's Do It, Romania!" este parte a retelei internationale "Let's Do It, World!".